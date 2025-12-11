三田寛子、“義娘”とおせち作りに励むオフショットに反響「お顔の雰囲気が似ていらっしゃいます」「素敵なお嫁ちゃん」 11月に長男・中村橋之助が能條愛未と婚約
タレントの三田寛子（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優・中村橋之助（29）の婚約者で、自身にとっては義娘にあたる元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）とおせち作りに励む“母娘ショット”を披露した。
【写真】「お顔の雰囲気が似ていらっしゃいます」義娘となる能條愛未と“定番おせち”作りに励む三田寛子
三田は、歌舞伎俳優・中村芝翫（60）の元に嫁いで34年に。この日は「我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」である「おせち用のタン」の仕込みを始めたといい、「大切なお正月のタン作り お母様は引退するからあとはお願いねと任されて今年もせっせと 強力助っ人尊敬するママ友の由美さんと始動しました」と報告した。
続けて「来年はお嫁ちゃんも加わってくれるのかなぁなんて独りで思っていたら我が家のカレンダーをみた愛未ちゃんが花嫁修行をしたいので『私も見学に行っていいですか？』と来てお手伝いもしてくれた」と明かし、橋之助の婚約者の能條と共に大きなタンを手に笑顔を見せるショットや仕込みの様子を披露した。
コメント欄には「とても素敵なお嫁ちゃん」「すごい〜お嫁さんも加わって楽しいですね」「お顔の雰囲気が似ていらっしゃいます」「おせち料理を毎年作られるのは尊敬です」「愛未さんも加わり賑やかになりそうですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お顔の雰囲気が似ていらっしゃいます」義娘となる能條愛未と“定番おせち”作りに励む三田寛子
三田は、歌舞伎俳優・中村芝翫（60）の元に嫁いで34年に。この日は「我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」である「おせち用のタン」の仕込みを始めたといい、「大切なお正月のタン作り お母様は引退するからあとはお願いねと任されて今年もせっせと 強力助っ人尊敬するママ友の由美さんと始動しました」と報告した。
コメント欄には「とても素敵なお嫁ちゃん」「すごい〜お嫁さんも加わって楽しいですね」「お顔の雰囲気が似ていらっしゃいます」「おせち料理を毎年作られるのは尊敬です」「愛未さんも加わり賑やかになりそうですね」など、さまざまな反響が寄せられている。