来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え、2位で決定戦へ進んだ日本。日本時間11日に行われた決定戦で予選1位のノルウェーに勝利し、出場権を獲得しました。

日本は第1エンドに1点を取られますが、第2エンドで2点を奪い逆転。その後、第6エンドまで互いに得点を重ね、一歩も譲らない展開となりました。終盤、第10エンドで5-5の状況で日本は最後の1投を残してNo.1を確定させ1点を奪い6-5で勝利しました。

勝利後のインタビューでは、リードの近江谷杏菜選手は16年ぶりのオリンピック。「ちょっともう記憶があんまりないですけど、フレッシュな気持ちで挑みたいです」と述べると「役割を全うしようとやってきたので、スイープのところでしっかりと貢献できたのはよかったです」と試合を振り返りました。出場権を獲得でき「本当に応援してくださる皆さんのおかげ。そういった人たちの夢も一緒に叶えたいと思ってやってきたので、それがすごくうれしいです」と喜びを語りました。

セカンドの小谷優奈選手にとってはオリンピックは初出場となります。「まだ実感がわいていないのが正直なところなんですけど、目標にしているオリンピック、金メダル。やっとスタートラインに立てたなとほっとしています」と心境を明かしました。チームにいい流れをもたらした10エンドのダブルテイクアウトの場面では「セカンドとしての役割を徹底する。それだけと思って投げました」と語ると、サードの小野寺佳歩選手から「最高です」との言葉が飛び、それに「最高でしょー」と茶目っ気たっぷりに返答する一幕もありました。

フィフスの小林未奈選手はこの試合には出場しませんでしたが、チームの様子を見ていて「全ショットに魂がこもっていて、コーチ席で見ていて涙が出るくらい。みんなで協力して全試合全力でプレーできたことがよかったなと思います」と勝利の喜びを述べました。小野寺選手の腰の負傷で出場したエストニア戦とオーストラリア戦でのプレーについては「やることはやってきたので、それを発揮するだけだなと思っていましたし、佳歩ちゃんの悔しさも背負いながら、あとは支えてくれた人たちへの感謝の思いをぶつけようとプレーしていました」と5人目の選手として秘めた思いがあったことを明かしました。

サードの小野寺佳歩選手は負傷しながらもチームで最後まで戦い抜いたことに言及。「小林選手が大活躍してくれて、私たちはずっと5人チームでやってきて、誰が出てもどのポジションでも勝てるチームを作ってきたので、今回それが発揮できましたし、未奈ちゃんのたくましさを見てすごく励まされました」と述べました。小野寺選手にとっては12年ぶりのオリンピック出場。その思いについて聞かれると涙があふれ「オリンピックの記憶は鮮明に残っていて、あの舞台は本当に素晴らしく、また絶対ここに戻ってきたいという気持ちで、そして素晴らしい最高のメンバーとオリンピックに出られるという、幸せな気持ちでいっぱいです」と気持ちを明かすと同学年の吉村紗也香選手に向けて「サヤには本当に…絶対オリンピックに一緒に行きたいと思っていたので、それが叶っていますごくうれしいです」と胸いっぱいで言葉を詰まらせながら話す姿がありました。

そしてスキップの吉村選手は、開口一番「ものすごくうれしいです。このメンバーでオリンピックの出場権を勝ち取ることができてすごくうれしい気持ちです」と喜びをあらわにしました。大会を振り返ると「チームの強さを出し続けられたので、本当に準備したことが、しっかり出せていた大会だったなと、本当に総力戦でつかみ取った勝利だなと思っています」と話しました。この決定戦では「攻めの姿勢は持ちながらしっかりやりたいと思っていましたし、10エンドで小谷選手がダブルで前を割ってくれた瞬間に、『絶対いける』と自信があって、必ず自分がショットを決めて、勝利するんだという気持ちで投げていました」と心境を明かしました。なんども挫折を味わった女子日本代表(フォルティウス)。強くなれた要因は、「この4年間いろんな事があった。辛い時期だったりとか、このメンバーで乗り越えてきた。絆もそうですし、オリンピックに行くぞという気持ちは常に持って毎試合臨みました」と今回のオリンピック出場にかける強い思いがあったことを打ち明けました。