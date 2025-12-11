先月シンガポールで行われた米映画「ウィキッド 永遠の約束」プレミアのレッドカーペットに乱入し、女優で歌手アリアナ・グランデ（32）に抱きつく迷惑行為を行ったオーストラリア男性が、今度は母国で開催された米歌手レディ・ガガ（39）のコンサート会場から追放されたことが分かった。男は、アリアナ・グランデへの迷惑行為で逮捕・起訴され、禁錮9日を言い渡されていた。

英BBCなどによると、「パジャママン」のハンドルネームで知られる迷惑系インフルエンサーのジョンソン・ウェン氏（26）は9日にインスタグラムのストーリーを更新し、ブリスベンのサンコープ・スタジアムで行われたガガの公演が始まる前に警備員によって会場から追い出されたと明かしたという。

過去にも歌手ケイティ・ペリーらのコンサートでステージに乱入して起訴されたことがあるウェン氏は、シンガポールの裁判官に対して「2度としない」と釈明していた。ガガのブリスベン公演では実際に迷惑行為を行ったわけではなかったが、「常習犯として知られる人物が来場し、妨害行為を試みる可能性がある」としてアーティストの安全を第一に考えて入場を認めなかったと会場側は説明している。

SNSには居合わせたファンが撮影した関係者に付き添われて退場させられる様子が拡散されており、「彼を追い出せ」などとヤジを飛ばす人の声や拍手喝采を浴びる様子などが映し出されている。（千歳香奈子通信員）