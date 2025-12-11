親が高齢になると、病気にかかったり、急に亡くなったりするリスクが高まります。親にもしものことがあった際に慌ててしまい、親族間で揉めることがないように、相続関連の事前準備をしておくことが重要です。とくに「遺産分割争い」は、日本では一般家庭で起こりやすいという統計も出ています。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない！亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』（ソーテック社）より、相続における事前準備の重要性を解説します。

突然の相続、“受け取らない選択肢”もある

相続というと「財産を受け取る」ことだと思われがちですが、実際には「相続しない」という選択肢も法律上は認められています。



たとえば、借金を多く残した親、あるいは離婚して何十年も会っていなかった親の相続に関する通知が突然届く……そんなケースも珍しくありません。



「疎遠だったから受け取る気はない」「相続のことで関わりたくない」という人もいるでしょう。そうしたときに活用できるのが「相続放棄」です。



相続放棄は、最初から相続人でなかったことにする法的な手続きになります。プラスの財産（預貯金や不動産など）も、マイナスの財産（借金や未払金など）もすべて放棄する手法です。家庭裁判所への申述により手続きが完了しますが、相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、早めの判断が求められます。うっかり財産を使ってしまうと、放棄できなくなる場合もあります。



[図表1]相続の承認と放棄

限定承認という制度もあるが、注意が必要

もう一つの制度として、「限定承認」という選択肢もあります。これは、「相続によって得たプラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き受ける」というものです。財産がプラスかマイナスかわからないときに有効な制度ですが、実際には相続人全員の同意が必要であったり、手続きが複雑だったりと、活用は慎重に検討すべきでしょう。



相続放棄をしても、遺品整理や葬儀の手配といった「家族としての務め」は完全には消えない場合もあります。制度の知識と感情、両方のバランスを見ながら判断することが大切です。



[図表2]相続の3つの種類

相続の対象になる財産とならない財産

生命保険金は相続財産に含まれるのか？

これはよくある質問の一つです。実は、受取人が指定されている生命保険金は、法律上「相続財産」ではありません。その保険金は「保険契約上の受取人の固有の財産」とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。「長女が受取人」と指定されていた場合、その保険金は長女の財産となり、他の相続人と分け合う必要はないのです。



相続財産でなくても、相続税の課税対象にはなる

法律上は相続財産でなくても、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。これは死亡によって取得した財産として、税法上は相続と同様に扱われるためです。非課税枠を超える部分については、他の遺産とあわせて課税対象になります。「相続財産ではないから税金もかからない」と誤解されることが多く注意が必要です。



[図表3]相続の対象となる財産と固有財産

トラブル防止のためにも、相続実務には配慮を

実際の相続の場面では、生命保険金も「相続の一部」として感情的に受け取られることがあります。受取人が高額な保険金を受け取っていた場合、「不公平だ」と他の相続人が反発するケースもあります。法的には正しくても、こうした感情の行き違いがトラブルにつながることもあるため、生前に「誰のために、なぜこの保険をかけたのか」を伝えておくことが大切です。



なお、契約の内容によっては、生命保険金が相続財産に含まれることもあります。たとえば、受取人が指定されていなかったり、契約者・被保険者・受取人がすべて被相続人だった場合などです。解約返戻金のある保険契約も、解約返戻金相当額が相続財産となります。



誤解のないよう、契約内容を確認し、不明な点は早めに専門家に相談するのが安心です。

相続人が複数の場合の「遺産分割協議」とは？

相続財産の分け方を決める話し合い

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように相続するかを話し合って決めることです。法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、自由な分け方が可能になります。



[図表4]遺産分割協議とは？



ただし実際の協議では、「長男が親の介護をしてきた」「妹は生前に住宅資金の援助を受けていた」といった事情が持ち出されることも少なくありません。こうした場面で関わってくるのが、寄与分や特別受益という考え方です。寄与分は、親の介護や事業の手伝いなどで財産の維持・増加に貢献した相続人に、その功績を考慮して相続分を上乗せする仕組みになります。



一方、特別受益は、生前に特別な贈与を受けた相続人について、その分をすでに先にもらったものとして扱い、相続の際に公平を図る考え方です。



[図表5]4つの分割方法



このように相続には、単なる法定相続分の計算だけでは解決できない感情や事情が絡みます。そのため、ときに意見が食い違ったり、感情的になることもあります。だからこそ遺産分割協議は単なる「財産の分け方の話し合い」ではなく、家族の関係性や今後のつながりを見据える時間でもあります。誰かが得をして誰かが損をする、という視点ではなく、全員が納得できる落としどころを探る「調整の場」として捉えることが大切です。



スムーズな協議は互いの歩み寄りから

相続人のうち一人でも合意しなければ協議は成立せず、不動産の登記や預金の解約なども進めることができません。だからこそ、互いの立場や想いに配慮した「歩み寄り」がスムーズな合意の鍵となります。

【Q＆A】遺言内容には完全に従わなければならないのか

Q.遺言に弟には一円も渡さない旨が書かれていましたが、本当に一円も渡さないで済むのでしょうか？



A.遺言には強い効力がありますが、遺留分と言われる相続人の最低限の取り分を完全に奪うことはできません。



相続人があなたと弟の二人であれば、弟には本来全体の2分の1の法定相続分があり、その半分＝4分の1が遺留分として請求可能です。弟が遺留分を請求すれば、その分を渡す必要があり、弟が請求しなければ何も渡さずに済む可能性もあります。

[図表6]相続人ごとの法定相続分と遺留分



さらに、弟が過去に多額の生前贈与を受けていた場合には、それが特別受益とみなされ、相続分に反映されることがあります。そうなると、すでに弟の遺留分が満たされていると扱われ、追加で渡さなくてもよいケースもあります。



必ずしもゼロにできるわけではありませんが、状況によっては本当に渡さずに済むこともあり得ます。

兄弟姉妹の本当の仲が試される相続という問題

長年仲のよかった兄弟姉妹でも、相続の話になると急に関係がぎくしゃくすることがあります。



「お兄ちゃんは跡取りだから多めに」「私は介護を頑張ったのに」「長男だから実家は僕が」「お姉ちゃんは留学の学費を出してもらった」――これまで表に出なかった感情や不満が、親の死をきっかけに一気に噴き出してしまうのです。



実は、相続争いの約8割は5000万円以下の“普通の家庭”で起きています。



[図表7]遺産分割争いの内訳



「うちは大した財産もないから大丈夫」と思っていた家族ほど、準備不足で混乱しやすいのです。



たとえば、自宅が2000万円、現金が1000万円あり、法定相続人が二人の場合。



一方が自宅を、もう一方が現金を相続すると、その差は1000万円にもなります。売却して現金に換え、1500万円ずつ分ければ公平に見えますが、自宅に住んでいる場合は簡単に売却はできません。同居して介護してた。タダで住んでいて得してた。というそれぞれの想いも出てきます。立場が違えば、見方や感じ方も異なり、想いがぶつかり合うのです。



「大した資産もないから」「縁起でもない」と考えるのではなく、大切なのは親が元気なうちに家族で話し合うことです。家族みんなが納得できる形を事前に考えておくことが、絆を守る一番の方法かもしれません。



廣木涼

司法書士法人アベリア代表

行政書士事務所アベリア代表