ミュージカルを中心に活躍中の俳優渡辺大輔（43）と、妻で元宝塚歌劇団の女優、則松亜海（34）が11日までにそれぞれのSNSを更新し、第1子男児が誕生したことを報告した。

渡辺は自身のX（旧ツイッター）にアップした妻と連名の文書で「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します」と伝え、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感しております」と、しみじみ。

「そして長く大変な時期を経て、命をかけ我が子を守り続けてくれた妻に心からの感謝の気持ちと、母子共に無事であることに安堵し日々の幸せを噛みしめています」と則松への感謝をつづり、「お互い未熟ではありますが、家族3人で手を取り合い 初心を忘れず感謝の気持ちを持ち 親としても役者としても成長できるよう日々精進致しますので 温かく見守っていただけると幸いです。そしてこれからも夫婦共々変わらぬご声援、宜しくお願い致します」と呼びかけた。

則松も自身のインスタグラムで、生まれたばかりの愛息の写真を公開し「思いがけず、大変な産後を迎え、想像を遥かに超える貴重な体験をしましたが、その中で本当にたくさんの方々に支えていただきました。息子が元気いっぱいに生まれてきてくれたことは、何より大きな奇跡です」と出産を述懐。

「現在、ようやく家族揃って穏やかな日々を過ごすことができています」と報告。「心の底から湧き上がる感謝の気持ちを初心として忘れず、家族三人、手を取り合って歩んでまいります。そして何より、芸の道にも一層精進していく所存です」と意気込みをつづり、「どうぞ、私たち家族を温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

渡辺と則松は16年にミュージカル「1789〜バスティーユの恋人たち〜」で、革命家デムーラン、その妻となるリュシル役で共演。18年の再演で再会し、交際をスタートさせ、22年12月に結婚した。