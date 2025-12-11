ホンダ新「N-BOX」発表！「めちゃ黒色」仕様がスゴイ！

2025年12月11日、ホンダは軽スーパーハイトワゴン「N-BOXカスタム」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定し、同月12日に発売すると発表しました。

N-BOXカスタムは、存在感のある精悍なデザインや、軽乗用車において最大級の室内空間を実現し、幅広いユーザー層から高い支持を受ける人気モデル。現行モデルは2023年に登場した３代目です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（17枚）

また、全タイプに先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を標準装備する点や、優れた燃費性能、上質な乗り心地なども同車の特徴として挙げられます。

そんなN-BOXカスタムに、今回新たに設定された特別仕様車ブラックスタイルは、“黒色”をアクセントとする内外装パーツを採用。

よりスタイリッシュで洗練されたボディデザインを完成させています。

具体的には、エクステリアの「フォグライトガーニッシュ」や「カスタムデザインフロントグリル」「リアライセンスガーニッシュ」「アルミホイール」に、ベルリナブラック塗装を施しました。

また、「アウタードアハンドル」や「ドアミラー」、「リアエンブレム（N-BOX／CUSTOM）」には、クリスタルブラック・パール塗装を採用。

より引き締まった印象を実現しました。

また、インテリアにもピアノブラック塗装の「ドアオーナメントパネル」と「プライムスムースドアライニングアームレスト」を採用し、落ち着きと高級感のある空間に仕上がっています。

そのほか、「右側パワースライドドア」に加え、「コンビニフック付シートバックテーブル」や「LEDフォグライト」「本革巻ステアリングホイール」などの人気装備を標準装備した点も見逃せない魅力です。

この新しいN-BOXカスタム ブラックスタイルの車両価格（消費税込）は、206万3600円から233万900円。

搭載するエンジンのターボの有無にくわえて、好みの駆動方式（FFか4WD）を選択して組み合あわせることが可能です。