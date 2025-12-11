CSホームドラマチャンネルにて、『キャディ 青木功／小田和正～怒られて、励まされて、54ホール』が12月14日20時15分から、『情熱大陸 700回突破記念シリーズ「井上真央が撮る小田和正」』が12月28日20時30分から、それぞれ再放送されることが決定した。

『キャディ 青木功／小田和正～怒られて、励まされて、54ホール』は、1993年に小田和正がゴルフ界のレジェンド青木功のキャディとして全米シニアツアーの公式戦に帯同し、記録されたスペシャルドキュメンタリー番組。当時、ゴルフ雑誌の連載をしていた小田が青木に「キャディを体験させてほしい」と提案したことから実現した企画で、ラウンド中、小田はピンマイクを付けて帯同し、2人の生々しいやり取りが記録されている。

『情熱大陸 700回突破記念シリーズ「井上真央が撮る小田和正」』は、人気ドキュメンタリー番組『情熱大陸』（MBS・TBS系）の700回放送を記念して制作された『○○が撮る』シリーズの第1弾。女優の井上真央がディレクターに初挑戦し、彼女の強い希望で番組初登場となった小田に密着した。井上がカメラ片手にたった一人で小田の東北ツアーに密着する様子などが映し出される。

（文＝リアルサウンド編集部）