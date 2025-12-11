マ・ドンソク新作『悪魔祓い株式会社』前日譚がLINEマンガで配信開始　“悪魔との因縁”が明らかに

マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクションエンターテインメント『悪魔祓い株式会社』が12月12日（金）にTOHOシネマズ日比谷他にて全国公開されるなか、映画の前日譚を描く『悪魔祓い株式会社：THE ZERO』がLINEマンガで12月5日より配信開始された。

【写真】『悪魔祓い株式会社』グッズが当たる半券キャンペーンも

これまで『新感染 ファイナル・エクスプレス』では襲い来るゾンビたち、『悪人伝』では連続殺人鬼、マーベル･スタジオ映画『エターナルズ』では巨大な怪物、『犯罪都市』シリーズでは凶悪犯など、数々の敵を圧倒的な力で倒してきたマ・ドンソクの今度の敵は「悪魔」。

強靭な肉体と力を持ち、悪魔祓いを生業とする悪魔祓い株式会社の社長・バウと、社員の一人で魅惑のエクソシスト・シャロン、そして2人をサポートしながら情報収集に勤しむもう一人の社員・キム。そんな個性豊かな3人が、抜群の（？）チームワークで悪の力に覆われた世界を救うために立ち上がる。

本作の前日譚となる『悪魔祓い株式会社：THE ZERO』は、事件の数日前にバウの身に起こった不可解な出来事で幕を開け、事件を経て悪魔との闘いに身を投じることになる秘密などが描かれていくストーリー。ちなみに、映画『悪魔祓い株式会社』の英題『HOLY NIGHT：DEMON HUNTERS』はクリスマスを想起させるタイトルとなっているが、この前日譚においてその理由も明らかになる。

また12月12日より本作劇場鑑賞時のチケットを活用して豪華賞品が当たる半券キャンペーンの実施が決定。半券の枚数によって、現在本作の一部上映劇場で設置中のものと同様の「BIGサイズ！ バルーンスタンディ」や「日本版オリジナル絵柄クオカード（1万円）」「悪魔祓い株式会社ロゴ入り粗品タオル」が抽選で当たり、メールまたはXによる投稿で応募ができる。なお、応募には2025年12月12日（金）～2026年1月8日（木）までの本作の劇場鑑賞チケットが必要となる（詳細は『悪魔祓い株式会社』公式サイトで確認できる）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）