吉田優利が親友・澁澤莉絵留と楽しく過ごす冬の夜 お洒落な「GUCCIミラノ巻き」を披露
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「Hello bestie」（こんにちは、親友）と澁澤莉絵留を紹介すると、冬の夜を2人で楽しく過ごした様子をたくさんの写真や動画で投稿した。
【動画】親友にされるがままの吉田優利「GUCCIミラノ巻き」の完成シーン
最初の動画は澁澤が吉田のマフラーの形を整え、髪の乱れも直している様子を撮影したもの。完全にお任せ状態の吉田は笑顔で完成を待つと、最後はカメラに向かってピースをしていた。このマフラーのスタイルは「バラクラバ巻き」というもの。マフラーで頭から首元までをすっぽりと覆い、目出し帽（バラクラバ）のように整えるおしゃれテクニックだが、吉田は「マフラーの『バラクラバ巻き』をいつもどっか間違えて言っちゃうので、GUCCIミラノ巻きと言っています。笑」と明かしていた。投稿では笑い声まで聞こえてきそうな2ショットやイルミネーションを背景にした写真、手でハートを作った写真、そしてブレブレ写真などを次々に公開。最後は目を閉じた2ショットで締めくくった。この投稿にコメントをすることは出来ないが、投稿から10時間ほどですでに1万件を超える「いいね！」がクリックされている。昨年に続き、今年も米国女子ツアーに本格参戦した吉田。25試合に参戦し20試合で予選を通過。上位に進出できたのは、馬場咲希とペアを組んだ米ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」だけだったが、安定した成績でCMEグローブポイントランキングは73位となり、来年のシード権を獲得している。
