アメリカのトランプ大統領は10日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収について、傘下の報道機関であるCNNを買収の対象に含めるべきだとの考えを示しました。

トランプ大統領は10日、ホワイトハウスで行った企業経営者との会合で、「CNNの売却は不可欠だ」と述べました。

その理由として「CNNの経営陣は腐敗しているか、無能のどちらかで、これ以上、任せるべきではない」と話し、「取引ではCNNが売却に含まれるか、あるいは別々に売却されるかを保証する必要がある」と主張しました。

トランプ氏はCNNについて、自らに不利な偏向報道をしていると主張してたびたび批判してきました。

ネットフリックスが5日に発表したワーナーの買収は、映画などを制作するスタジオや動画配信などの事業が対象で、報道機関のCNNは含まれておらず、今回の発言はネットフリックスの提案をけん制したかたちです。

一方、経営者一族がトランプ氏と関係が近いことで知られるパラマウント・スカイダンスは8日、ネットフリックスに対抗する形でワーナーの買収を発表し、CNNを含む全ての事業が対象だとしています。