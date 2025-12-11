歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

今後への意気込みを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「切り替えると決めたら切り替える」 マカオ公演中止も…「人生はあっちゅー間だぜ！」 年末にはカウントダウンライブ





浜崎あゆみさんは「切り替えると決めたら切り替える。」と、投稿。



続けて「考え続けても答えのない事は沢山あるから。光のさす方を向く。」と、記しました。



そして「人生はあっちゅー間だぜ！以上！」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「可愛いお顔！アユが頑張ってるから、私も頑張ります❤」・「この時代に生まれついて今をこうして共有できる、希望を持つことができる、痛みも喜びも分かち合える。今日も生きる道標をつくってくれてありがとう❤大好きだよ❤❤」・「いつも道標！そうやって僕たちを導いてくれるのが浜崎あゆみなんだよな。ラブです。」などの反響が寄せられています。







９日、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリー機能に「『 ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep. II-』 ファイナルとなる予定であった 2026年1月10日のマカオ公演につきまして、avex と主催側との協議の結果、 諸般の事情により中止との報告を受けました。」と、報告。



そして「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております。」と、明かしていました。









また、先日、上海公演が中止になった際、浜崎あゆみさんは自身のインスタグラムで、「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋であるべきで、自分はその架け橋を作る側でありたいと、今も強く信じています。」と、その思いを綴っていました。









そして、10日にはインスタグラムのストーリー機能に「浜崎あゆみさんは「わたしのことはどうか心配しないで下さい! 」と、投稿。

続けて「一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDLを素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです。」と、その意気込みを綴っていました。



浜崎あゆみさんは、12月30日(火)と31日（水）の２日間の日程で、代々木でのカウントダウンライブを予定しています。







【担当：芸能情報ステーション】