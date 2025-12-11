フランスのブリジット・マクロン大統領夫人が、コメディアンのショーを妨害した抗議活動者らを性差別的で侮辱的な言葉で表現した/Ludovic Marin/AFP/Getty Images

（CNN）フランスのブリジット・マクロン大統領夫人が、コメディアンのショーを妨害した抗議活動者らを性差別的で侮辱的な言葉で表現したことをめぐり、同国内の著名人やフェミニストから激しい非難が巻き起こっている。

ブリジット氏は7日、スタンドアップコメディアンのアリ・アビタン氏の公演を観覧していた。アビタン氏は2021年に元パートナーからレイプの罪で告発されていたが、3年に及ぶ捜査の後、訴えは棄却され、後に裁判所もこの判断を支持した。

ショーの前にアビタン氏がブリジット氏と交わした会話がカメラに捉えられ、ネット上で短時間公開された。アビタン氏は、ショーを妨害する人々を「怖い」と述べている。

ブリジット氏は「もしバカな女がいたら、追い払ってやる」と答え、アビタン氏にショーでは「問題」について話さないよう約束すべきだと笑いながら迫った。発言は活動家らのことを指していると思われる。

フランスのフェミニスト団体「#NousToutes」の活動家らはアビタン氏の6日夜のショーを妨害していた。活動家らの多くは同氏が描かれたマスクを着用していた。

フランスのフェミニストや著名人は、SNSですぐにこの侮辱的な発言を取り上げ、性的虐待の被害者に寄り添った。

大統領府報道官は10日に出演したテレビ番組で、アビタン氏のショーで抗議活動を行った活動家を批判。そうした行動は裁判所の判断を無視するものだとして、「深く衝撃を受けている」と述べた。

ブリジット氏が発言について謝罪すべきかとの質問に対しては、すべきでないと断言した。

一方で他の政治家らは、ブリジット氏を支持していない。緑の党（EELV）のトンドリエ党首はBFMTVに対し、ブリジット氏の発言は極めて重大だとし、「ファーストレディーがそのような発言をすべきではない」と批判。さらに、訴訟は棄却されたものの、「フェミニストにもこの件について意見を言う権利はある」と付け加えた。

オランド前大統領は9日、RTLラジオに対し、ブリジット氏の発言は不適切だったと苦言を呈した。「形式を批判することはできるとしても、女性に対する暴力と闘う女性たちについて、このような言葉を使うべきではない」