【バトルHUDデザイン選択】 12月16日 追加予定

カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、新機能「バトルHUDデザイン選択」を12月16日に追加する。

今回追加される「バトルHUDデザイン選択」は、対戦中に表示される体力ゲージなどのデザインを好みのものに変更できるという新機能。

「まねもん」デザインは無料で入手できるほか、「スーパーストリートファイターII X」、「ストリートファイターZERO3」といった過去シリーズのデザインが「SHOP」で販売される。

SHOPで販売されるデザイン

スーパーストリートファイターII X ストリートファイターZERO3 ストリートファイターIII 3rd STRIKE ウルトラストリートファイターIV ストリートファイターV チャンピオンエディション

「スーパーストリートファイターII X」デザイン

「ストリートファイターZERO3」デザイン

「ストリートファイターIII 3rd STRIKE」デザイン

「ウルトラストリートファイターIV」デザイン

「ストリートファイターV チャンピオンエディション」デザイン

「まねもん」デザイン

