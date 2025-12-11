「スト6」新機能「バトルHUDデザイン選択」が12月16日に追加各ゲージを「スパII X」「3rd STRIKE」「ウル4」「ストV」風にカスタム可能
【バトルHUDデザイン選択】 12月16日 追加予定
カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、新機能「バトルHUDデザイン選択」を12月16日に追加する。
今回追加される「バトルHUDデザイン選択」は、対戦中に表示される体力ゲージなどのデザインを好みのものに変更できるという新機能。
「まねもん」デザインは無料で入手できるほか、「スーパーストリートファイターII X」、「ストリートファイターZERO3」といった過去シリーズのデザインが「SHOP」で販売される。
SHOPで販売されるデザインスーパーストリートファイターII X ストリートファイターZERO3 ストリートファイターIII 3rd STRIKE ウルトラストリートファイターIV ストリートファイターV チャンピオンエディション
「スーパーストリートファイターII X」デザイン
「ストリートファイターZERO3」デザイン
「ストリートファイターIII 3rd STRIKE」デザイン
「ウルトラストリートファイターIV」デザイン
「ストリートファイターV チャンピオンエディション」デザイン
「まねもん」デザイン
(C)CAPCOM