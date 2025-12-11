スタバ新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」ごろっと苺とホリデーらしい色味際立つ一杯
【モデルプレス＝2025/12/11】スターバックス コーヒー ジャパン は、冬を代表するティーとして親しまれている「ジョイフルメドレー」を使用した新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」を、2025年12月12日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】スタバ話題の新作「トリュフ スープチーノ」飲んでみた
「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」は、苺の果肉、ミルク、ジョイフルメドレーティーベースを重ね3層に仕立てたティービバレッジ。
ジョイフルメドレーとは力強いブラックティー、爽やかなウーロン茶、香り高いジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットの華やかな香りを纏わせ、ミラベル（西洋スモモ）などの風味を重ねた、冬の風物詩として多くの顧客から好評のティー。今回のビバレッジではゴロゴロとした苺の果肉とともに、ジョイフルメドレーの華やかな香りをしっかりと感じられる。
おすすめは全体をよく混ぜる飲み方で、それぞれの層が混ざり合うことで、苺の甘酸っぱさと優しい甘みのミルクティーのハーモニーを楽しめる。赤と白のコントラストが際立つ3層の見た目も、ホリデーシーズンならではのワクワク感を演出してくれる一杯だ。（modelpress編集部）
発売日：2025年12月12日（金）〜※なくなり次第終了
＜持ち帰りの場合＞609円 ＜店内利用の場合＞620円
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
【Not Sponsored 記事】
◆スタバ冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を苺と共にミルク仕立てで
■ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー
