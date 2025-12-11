芳根京子、現場への差し入れ写真に反響続々「たくさんあって豪華」「心遣いが素敵」
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の芳根京子が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。撮影現場への差し入れを公開した。
【写真】28歳人気女優「たくさんあって豪華」大量差し入れショット
芳根はテーブルの上に色々な種類のおかきがたくさん並べられ「芳根京子様より岩塚製菓のおかきの差し入れをたくさん頂きました。ありがとうございます！！」と張り紙が壁に貼られている写真を公開。芳根は岩塚製菓のCMに出演しており「いつもありがとうございます」と感謝を綴った。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「たくさんあって豪華」「心遣いが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気女優「たくさんあって豪華」大量差し入れショット
◆芳根京子、差し入れ公開
芳根はテーブルの上に色々な種類のおかきがたくさん並べられ「芳根京子様より岩塚製菓のおかきの差し入れをたくさん頂きました。ありがとうございます！！」と張り紙が壁に貼られている写真を公開。芳根は岩塚製菓のCMに出演しており「いつもありがとうございます」と感謝を綴った。
◆芳根京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「たくさんあって豪華」「心遣いが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】