「親友と同じ娘を好きになってしまった」十代のよくある三角関係のはずが…46歳の今も縛られ続ける夫の人生

萩原久斗さん（46歳・仮名＝以下同）には、和輝さんと言う幼なじみがいた。小学生の時、ふたりは近所に越してきた都美さんに恋心を抱くが、高校時代に彼女は和輝さんと交際を始め、妊娠を機に結婚。身を引いた形の久斗さんも陽子さんという女性と出会い、それぞれ家庭を築いた。しかし和輝さんは継いだ家業がうまくいかず、やがて彼は都美さんと娘を残して失踪。2年後、縁もゆかりもない土地で亡くなっているのが見つかった。

＊＊＊

それからときどき都美さんと連絡をとっていたが、久斗さんもどんどん多忙になっていった。

「自分を止める術が見いだせなかった」と久斗さんは言う

「僕自身の家庭は、それなりにうまくいっていました。息子たちはすくすくと大きくなり、妻のおかげで元気にやんちゃに育って……。元気過ぎてケガをしたりもしたけど、ふたりとも勉強はともかく、上はサッカー、下はバスケットボール好きに育ち、妻はパートで働いている典型的なごく普通の家庭です。そんな生活を送りながらも、いや、そんな生活に恵まれたからこそ、僕は和輝一家を忘れたことはなかった」

その言葉通り、彼はどんなに忙しくても年に1度は都美さんと娘の遙香さんに会いに行った。自分だけが幸せになっている罪悪感もあったが、都美さんは祖父母の家業である飲食店を営みながら娘とふたり、笑顔で迎えてくれた。

「都美に会うと和輝を思い出す、そうなると自分で自分を罰したい気持ちになる。でもつらくても都美には会わなければいけない、遙香の成長も見届けなければいけない。そう思っていました。ほんの少しだけど、父親のいない娘のため、お小遣いとかお年玉とかも渡していた」

母子と連絡がとれなくなり…

5年ほど前、遙香さんが20歳を迎えたと気づき、都美さんに連絡をしたが、携帯電話がつながらなかった。嫌な予感がした。久斗さん自身は結婚後、実家から離れたところに住んでいたので久々に実家に戻ったついでに、都美さんの実家の様子をうかがってみると、もはや家はなかった。母に尋ねたところ、「もうずいぶん前に、両親が施設に行ったと噂になっていた」という。どうして知らせてくれなかったんだよと言ったが、母親は都美さんの両親と親しかったわけではないので、要領を得なかった。

それからほどなく、久斗さんの会社にひとりの女性が訪ねてきた。ちょうど外出から戻ってきた久斗さんは、受付でばったり彼女に遭遇した。20歳になった遙香さんだった。

「最後に彼女に会ったのは高校生のとき。しかもそのときは僕が行ったら、彼女がちょうど帰宅したところで、挨拶するとすぐに用があると出かけて行ってしまって。きちんと会うのは3年ぶりくらいでした。きれいになっていたけど、こんな華奢な子だったかなと記憶とは違っていた。うまく微笑むことができず、どこか寂しそうな表情で『ごぶさたしてます』と頭を下げていました。『お母さんは元気なの？』とすぐに聞くと、『亡くなりました』と。心のどこかで、やはり……と思った。遙香の目がみるみるうちに潤んできたので、外に出ようと会社近くのカフェに移りました」

都美さんの死の真相

遙香さんによると、都美さんはずいぶん前から精神的に参っていたという。大学生の遙香さんは、母が少し疲れているようにしか見えなかった。都美さんは無理に無理を重ねて店を休まずにがんばっていたのだろう。とうとう起き上がれなくなったとき、娘は母を病院に連れていき、うつ病だと知った。

「2ヶ月ほど入院したらかなりよくなったので、退院したそうです。でもある日、遙香さんが帰宅したら自宅に母がいない。おかしいと思って店に回ってみたら、厨房で自死していたと。すでに親戚もいなかったから、遙香はひとりで都美の葬儀をすませたと話してくれた。またもなにもできなかった。すまなかったと頭を下げました。遙香は『久斗さんは悪くないです』と笑みを浮かべた。和輝も都美もいなくなった。僕の青春もなくなってしまった。そう思いました」

その直後、久斗さんの父が亡くなり、いくばくかの遺産が入った。彼は「大学をやめて働く」という遙香さんを説得して学費を出した。「せめてこのくらいはさせてほしい。きみの両親への僕の気持ちだから」と。

「愛してはいけないとわかっている」

大学を卒業した遙香さんは都内の企業に就職した。彼は自ら彼女の保証人となり、アパートも借りた。家賃は彼が支払っている。

「それから月に数回、遙香と会っています。もちろん、父親代わりとして。だけどいつの間にか、僕は遙香を愛してしまった。もちろん親友の娘だから、愛してはいけないとわかっている。しかも彼女はまだ若い。彼女にふさわしい人は他にいることもわかっている。それでも自分の気持ちは止められない」

密かに愛していこうと、ある日、決めた。彼女は平然と「家に来て」と言って料理を作ってくれたりする。母の飲食店を手伝っていただけあって、遙香さんの料理は「とんでもなく」おいしい。だがその好意に甘えてはいけないとも思っていた。

「あるとき彼女に言ったんですよ。若い女性のアパートを訪ねるのはよくないと思う、だから外で会おうと。でも彼女は『私は両親の若い頃の話を聞きたいんです。久斗さんしか教えてくれる人はいない。話を聞けば私は泣いたり取り乱したりすることもある。外だと落ち着かないし、久斗さんも本音では話せないでしょう』と。遙香の言うとおりでした」

通い続ければ、いつか自分が本能に忠実になってしまう恐れがあった。妻の陽子さんとは10年近くレスの日々が続いていたのだが、彼は思いきって、ある晩、妻を誘った。「今さらなによ」と言いながら、妻の反応は悪くはなかった。それ以来、妻との性的関係が復活し、久斗さんは遙香さんに会う前日は必ず妻を抱いた。

「妻を抱きながら、都美か遙香かと思うこともありました。それでも遙香への思いが自分の中で熟成していくというか濃縮されていくというか、そんな感じがしていた。暴走してはいけないと思いながら、自分を止める術が見いだせなかった」

遙香さんの気持ちは

自分を思いとどまらせようとする胆力が、他者からは魅力的に見えたのだろうか。2年ほど前、仕事で知りあった同世代の女性と親しくなり、あっけなく深い関係になった。彼女も既婚だが、夫とはレスで自分には魅力がないと悩んでいると打ち明けたのだ。そんなことないと慰めているうち、「私を女として見られる？」と聞かれて実行に移すしかなくなった。

「ところが思いのほか、体の相性がよかったんです。お互いにびっくりするくらいだった。それから定期的に会うようになりました。遙香に会う前は、必ず妻かその人妻と関係をもつ。そうやって自分を律するしかなかった」

だが遙香さんにも「思い」はある。1年ほど前、遙香さんは「久斗さんは私のことをどう思っているんですか」と聞いてきた。

「親友の娘だときっぱり言うしかなかった。オレは和輝の代わりだよと。遙香は『私にはそうは思えない。父は父、久斗さんは久斗さんです』って。『母は本当は久斗さんのことが好きだったような気がする』とも言っていましたね。その言葉を、都美から30年前に聞きたかった……。そうすれば誰も死ななくてすんだかもしれない。そう考えるのは傲慢かもしれないけど」

別れ際に遙香さんが「寂しい。帰らないで」と抱きついてきたこともある。きみはもう大人なんだから、ちゃんとボーイフレンドを見つけなくちゃダメだよとやんわり押し返したが、その晩、彼は妻のベッドに潜り込んだという。

妻は疑っていないのか

妻がそうした彼の心の変化に気づかないわけがない。

「妻には和輝と都美との関係など、ほとんど話していないんです。話す機会がなかったし、わざわざ言うことでもないような気がして。でも数ヶ月前、妻にセックスを拒否されました。『浮気の罪滅ぼしに私を利用していない？』と急に言われて。誰かと浮気しているようだと疑われてはいるようです。相手を特定してはいないと思っていたんですが、つい最近、『浮気相手はひとりじゃないの？ 何かをカモフラージュしようとしてる？』とまで言われて。調べているのかもしれない。でも僕は『浮気なんかしてないよ。どうしてそう思うわけ？』と逆質問をしました。妻は黙っていたから、どこまで知っているのかもわからない」

高校生と中学生の息子たちは、相変わらず元気で過ごしている。長男は最近、料理に目覚めたらしく、日曜日の朝などはおいしいオムレツを作ってくれることもある。平和な休日を迎えると、「遙香はどうしているのだろう」と気になってしかたがない。

「昼頃、どうしてるとメッセージを送ると、『ひとりで家にいる。久斗さん、来ませんか？』とか『久斗さんと美術館に行きたい。父が好きだった画家の展覧会をやっているの』とか返事がくる。そうすると、午後から『ちょっと出かけてくる』ということになってしまう。なるべく早く帰るようにはしていますが、遙香をひとりにしておくのも心配で」

和輝さんの娘への思いを肩代わりしたい思いもあると言いながら、それがきれいごとであって自分が遙香さんに会いたいだけだという気持ちももっている。久斗さんが遙香さんと男女の関係になる可能性は高くはないが、「邪心があるだけで浮気だ」と決めつける人もいるかもしれない。

「そんな簡単に割り切れる感情ではないんですよね。僕の胸にはやはり和輝と都美への複雑な気持ちが絡み合っている。でも、きっとあのふたりにしかわからない時間の流れや経緯があると思う。娘の遙香も知らない、僕も知らないことはたくさんあるはず。僕ももっと和輝と都美のことを知りたい。でも、あのふたりがどういう感情の経緯をたどって離れることになったのかは、もう誰にもわからない。だからこそ、僕は遙香との疑似父娘関係を壊したくないんです。妻に言いたくないのは、それが僕の人生の根源となっているからかもしれません」

親友とその妻への思い、そしてその妻への恋心は、今も久斗さんの中に根づいている。もう変わらない状況なのに、その娘にかつての思いだけを掘り起こされる。それは懐かしさとあいまって苦い気持ちも増加させていく。そして久斗さんはますます複雑な思いの中に埋没していくようだ。

＊＊＊

「人妻」との逢瀬はさておき、遙香さんとの関係においては一線を越えまいと踏みとどまっている久斗さん。だが、結果として“踏み台”のように妻を使っているその姿勢は、決して褒められたものではない――。【記事前編】では、こうした複雑な関係性の起点となった、親友たちとの過去について詳しく紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部