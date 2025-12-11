【前後編の前編／後編を読む】“許されない恋心”を抑えるために…妻を使って歪んだルーティーン 彼女に会う前日に46歳夫が必ずすること

「愛してはいけない人を愛してしまった」

言い訳なのか罪悪感なのか、はたまた恋に酔っているのか、不倫の際にそうした言葉を聞くことがある。愛してはいけない人など、この世にいるはずもない。恋するのは個人の自由だといつも思うが、それでも実際に「愛してはいけない」と思っている人を愛してしまったとしたら、全身が痛むような苦悩を味わうことになるのかもしれない。

萩原久斗さん（46歳・仮名＝以下同）は、ため息をつきながら「縁を切ればいいだけなんです。でも切れないし、切りたくない。だったら女性として愛さなければいいとわかっているけど愛する気持ちを自らぶったぎることなんてできません」と震えるような声で言った。

久斗さん、和輝さん、都美さん 3人の複雑な関係性とは

幼なじみの大親友

久斗さんには、和輝さんという幼なじみの大親友がいた。家が隣で同い年、母親によれば「ハイハイをする前から一緒に過ごしていた」という。

「和輝の家は土建屋で、お父さんが2代目社長でした。大きな会社ではないけど、家族と従業員数人は仲がよくて、僕もよく行ってはみんなに遊んでもらっていました。和輝はお姉さんと妹に挟まれた長男で、優しくていいやつだった」

ふたりは幼稚園に通ったが、途中で抜け出してはふたりで近くの公園や川で遊んでいたという。

久斗さんはサラリーマンの家のひとりっ子だった。だが毎日、和輝さんの家で過ごしているから、夕方になると母親が呼びにきた。母はずっと仕事を続けており、和輝さんの母親は、「うちでごはん食べて行ってもいいのよ」といつも声をかけてくれた。

「母の仕事が忙しいときは、僕は和輝の家で食事をし、母と父の分のおかずをもらって帰ったりしていましたね。母はよくみなさんでと差し入れをしていた。まだそういう近所づきあいがある時代だったし地域だった。父は偏見に満ちた人だったから、『隣とはつきあうな』と母に言っていた。母は適当にはいはいと言いながら、隣とは仲よくしていた。僕はそんな両親のありようを嫌だなと思いながら育ちました」

ひとりの女の子を2人で好きになって

小学校に入っても、久斗さんと和輝さんの関係は変わらなかった。小学校高学年になったとき、近所に越してきた都美さんという女の子がいた。和輝さんは都美さんのことが好きだと久斗さんに打ち明けた。

「実は僕も都美のことが好きだった。だけど先に言ったのは和輝だったから、ここは和輝に権利があると思った。彼のためなら僕は身を退くことができる。小学生ながらそう思っていました」

だが小学生のことである。和輝さんは都美さんに告白などすることもなく、3人は仲よく過ごしていた。

3人とも同じ中学に進学したが、高校受験が近づいたころ、都美さんの母親が突然、亡くなった。心臓の病だったと言われていたが、のちに都美さんは、久斗さんと和輝さんに「自殺だった」と打ち明けている。

「それを聞いて和輝は、都美以上に取り乱していた。彼は、都美のことを本気で好きだったから、ショックが大きかったんでしょう。そのタイミングで、彼は告白したようです。高校に入ったらつきあってほしい、それまで一緒にがんばろうと。都美は和輝にそう言われたことをうれしそうに僕に話してくれました」

「ハンパな不良」になった親友

久斗さんと都美さんは、第一志望の同じ高校に合格したが、和輝さんは不合格だった。滑り止めの私立高校に入学するも、和輝さんは徐々に「ハンパな不良」へと変わっていく。本気で悪いことができるタイプではないのに、イキがって悪ぶり、ケンカをしたり万引きをしたりしていたらしい。

「僕も都美も、地元で彼を見つけては『そんなことをしていても自分のためにならない』『もう一度、受験してみれば』『通信制の高校に転校すれば』とさんざん言いました。でも彼は、僕らと顔を合わせるとつらそうな表情になるんです。僕もどうしたらいいかわからなかった。和輝のお父さんやお母さんもつらそうでした」

ところが高校2年になるとき、和輝さんは自ら望んで転校した。それまでの仲間と縁を切りたかったこと、その決意をさせてくれたのが都美さんだと照れたように語った。そしてそのころから和輝さんと都美さんは、本格的につきあうようになった。都美さんが好きだった久斗さんはせつない思いを抱えたが、「和輝と都美は似合いのカップルだったから、それはいいんです。僕が入り込む余地はなかった。僕はあくまでも、ふたりにとって親友。その立場でいいと思っていた」とつぶやいた。

「一人前になったら、都美と結婚する」

和輝さんは高校を卒業すると「弟子入り」のような形で家業についた。1年たっても「下っ端すぎて、まだろくに仕事なんかさせてもらえないんだよ」と苦笑していた。都美さんと久斗さんは、それぞれ別の大学に進学した。

「成人式は3人で出席しました。式のあと3人で初めて居酒屋に行って乾杯して。和輝は『オレが一人前になったら、都美と結婚する』と宣言した。『こんなヤツでいいの？』と僕が聞いたら、『和輝は私がいないとダメだから』と都美は艶然と微笑んでいました。女として格が上がっているような、妙な貫禄みたいなものがあった。このふたり、性的関係もあるんだなとわかりました」

しばらくたってから、久斗さんは和輝さんから、「都美が妊娠してさ」と打ち明けられた。「えっ」と顔を見ると、和輝さんは満面の笑みだった。これで結婚するきっかけができたと思っていたのだろうと久斗さんは振り返る。

「ふたりは20歳で結婚し、21歳のときに娘が生まれました。都美は休学したと聞きました。双方の親が反対する中での結婚だったけど、和輝はそれから死に物狂いで働き、職人としての腕を磨いた。実家近くのアパートに住んでいたから、僕もときどき遊びに行きましたよ。ふたりとも幸せそうだった」

突然の不幸

ところが幸福は長くは続かない。久斗さんが大学を出て就職したころ、和輝さんの父が急死し、それを悲観した母があとを追うように、これまた急に亡くなった。悲しむ間もなく、和輝さんは社長に就任したが、古参の社員はついてこなかった。若く、経験のない和輝さんには社員の気持ちを引き止めておくことができなかったのだろう。小さな会社は崩壊し、和輝さんは貯金をはたいて社員に配り、自らは父の知り合いの会社に職人として勤めることになった。

「それでも親子3人、なんとか暮らしていかれればいいと和輝は言っていました。僕には精一杯、見栄を張っていたんだと思う。そのころ都美を見かけたことがありますが、痩せて小さくなっていた」

久斗さんに和輝さんを助ける力はなかった。助けようとしても親友は拒絶しただろう。黙って見守るのも友情だった。彼自身は、仲よくしていた職場の先輩の妹と28歳のときに結婚した。20代に入ってから数人とつきあったが長続きはしなかった。恋愛から結婚へ気持ちを切り替えることができなかったのだ。だが先輩の妹である陽子さんは、落ち着いた信頼できる人柄だった。恋愛感情を飛ばして「一緒に生きていきたい」と心から感じたという。

「結婚したときは和輝も喜んでくれました。『おまえには幸せになってほしい』とポツリと言ったので、和輝こそがんばれと励ましたんです。彼の娘が小学校に入ったばかりだったけど、あのころ、もうふたりはうまくいってなかったんでしょう」

行方不明になった和輝さん

それからしばらくたったころ、都美さんと娘の姿が消えた。ふたりが都美さんの母方の親戚の家にいると聞き、久斗さんは和輝さんの代わりに都美さんに会いに関西まで出かけていったこともある。

「和輝は心から都美と娘を愛していた。僕にはそれがわかったから、都美を迎えに行ったんです。でも都美は、もう昔の都美ではなかった。『和輝は変わった』と彼女は言ったけど、結婚生活の中でふたりとも変わっていったんでしょうね。彼の実家があんなことになったし、都美は結局、大学を中退せざるを得なかったし、娘を授かったこと以外はすべて絶望でしかないと都美は泣いていました。僕自身、結婚したばかりだったから言えなかったけど、『オレと一緒になろう』と喉元まで出かかりました。本当だったら自分が都美と結婚したかったという熱い気持ちが蘇ってきて……」

久斗さんは都美さんを連れて帰れなかった。和輝さんに謝ると「ありがとう。いいんだよ、こうなる運命だったんだ」と彼は無理矢理笑顔を作って見せた。その後、久斗さんも子どもに恵まれ、仕事に子育てにと忙しい日々を送っていた。

「3年ほどたったころだったかな、都美と娘に会いにいくと言ったまま和輝が行方不明になったんです。都美のもとには現れなかったらしい。さすがに都美も焦ったのか、捜索願（現・行方不明者届）を出したけど見つからなかった。2年後、和輝は縁もゆかりもない土地で亡くなっていました。流れ着いた土地で誰にも知られずに生き、死んでいった。死因もわからなかったようですが、事件に巻き込まれたわけではなさそうでした」

久斗さんには2人の男の子がいた。親友だったはずなのに、なにもできなかった自分を呪うしかなかった。

＊＊＊

親友であり恋敵でもあった和輝さんを失った久斗さん。彼の言う「愛してはいけない人を愛してしまった」とは――。その真相は【記事後編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

