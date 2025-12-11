メキシコ 中国製品に最大50%の関税を課す法案可決 米国と中国の板挟み メキシコ 中国製品に最大50%の関税を課す法案可決 米国と中国の板挟み

メキシコ 中国製品に最大50%の関税を課す法案可決 米国と中国の板挟み



メキシコ政府はメキシコと貿易協定を結んでいない中国やインドなど、複数のアジア諸国からの1400以上の製品に5%から最大50%の関税を課す法案を可決した。来年から施行される。衣類から自動車、金属まで幅広い製品が対象となる。



同法案はトランプ米大統領からの圧力を受けてのものだろう。対中関税を強化したことで米国はメキシコに対する厳しい関税措置を緩和する可能性がある。一方、中国から輸出規制や関税など報復を招く恐れがあり、メキシコは米中の板挟み状態だ。

