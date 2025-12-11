12月、自身がプロデュースするファッションブランド「SKYLRK（スカイラーク）」のポップアップストア開催のため来日していた人気歌手のジャスティン・ビーバー（31）。世界的スーパースターである彼は、東銀座の小さな喫茶店をお忍びで訪ねていた――。

「ジャスティンが俺のこと“ダディ、ダディ”って呼んでくれたのよ」

「何回もハグしてさ、“会いたかった”って言ってくれたんだ」

そう語るのは東銀座・歌舞伎座のすぐ裏手にある『喫茶アメリカン』店主、原口誠さん（73）だ。

東銀座にあった…？スーパースターが「食べたかったモノ」「会いたかった人」とは

1983年5月にオープンし今年42周年を迎えたこの小さなお店は、実は有名店。店の壁じゅうに、取材やプライベートで訪れた多くの芸能人や歌舞伎俳優らのサイン、写真、ポスターが所狭しと貼られている。

この店の売りは、「スペシャルタマゴサンド」（1000円）だ。パン1斤と玉子8個を使った採算度外視のボリュームで、メディアにもしばしば取り上げられている。

実は、ジャスティンが現れた当日も、NHKの生中継の直後だった。

「朝5時から準備して、NHKの取材班が帰った。そこから店を開けて30分くらい、ちょっと疲れたな、店も珍しくヒマだし、俺ももう帰りてぇなあって思ってたら、黒いハイヤー2台が止まったわけ」（原口さん）

黒塗りのハイヤーから現れたのは、ラフな格好の白人ファミリーと、SPとおぼしき男性が1人。

「店が空いていたから、6人席に4人で座ってもらったんだけど、そのオニイチャンがすぐトイレに駆け込んだもんだから、“あぁなんか酔っ払いが来ちゃったかな〜”なんて思っていたわけ。そしたら店を手伝っているウチの娘がさ、“あの人、ジャスティン・ビーバーにすごい似てるんだけど”って」（原口さん）

ファンサも神レベル

周辺席に座っていた妙齢の女性客も、アルバイトのスタッフらも、当初、スターの正体がわからず。だが原口さんの長女・真美さんが「ジャスティン？」と勇気を出して尋ねると、笑顔で「Oh,Yeah！」と応じてくれた。そして改めてあいさつに現れた原口さんに、「会いたかった」「Daddy」と言って、何度もハグをしてくれたそう。

ジャスティンがオーダーしたのは「ハムサンド」（800円）で、妻のヘイリーは名物「スペシャルタマゴサンド」を息子のジャック・ブルースとシェア。ドリンクは全員グレープフルーツジュースだったそう。あまりのボリュームのため食べきれず、ほとんどの客はパックでお持ち帰りする（持ち帰り用に1人パック2つとビニール袋がもらえる）というが、ジャスティン一行は残らず平らげてくれた、という。

それにしても、なぜ、ジャスティンは「喫茶アメリカン」にやってきたのだろう。かつてCNNに取材された番組を見て知っていたのかもしれないし、NHKの生中継を見てすぐに店に行ってみようと思ったのか。定かではない。

「ジャスティンセットを作ろうかな」

「ジャスティンが特別に撮らせてくれたツーショット写真を、娘が店のインスタにアップしたら、すぐにファンが来てくれたんだ。“どの席ですか、何を食べたんですか”っていうから全部教えてあげたよ。色紙にサインと“ハムサンド（ハート）（ハート）（ハート）”って書いてくれたから、新しい名物になっちゃうかもな〜」（原口さん）

「ジャスティンセットを作ろうかな」と喜ぶ原口さんだが、店を手伝いに来てくれていた娘の真実さんの存在がなければ、誰もスターの来店に気づかなかった可能性も。実は真実さんは、ジャスティンのデビュー当時からの大ファンなのだ。

「2016年にあった、音楽活動休止前の最後の日本公演にも行ったくらい好きなのに、いざとなったら何も言えなかった……。あれから数日間、父も私も夜眠れないくらい興奮していました。今は完全にジャスティン・ロスです（笑）」（真実さん）

去り際に、「アリガトウゴザイマス、ゴチソウサマデシタ、オツカレサマデス」と知っている日本語を並べて帰って行ったジャスティンの姿が忘れられない、と真実さん。

「この店には何人も有名人が来てくれた。取材なんかもたくさんあったけど、いちばん嬉しい出来事だったね。彼が来てくれたのがクリスマスプレゼント。今後はジョニデやガガさまも来てくれるかもだけど、いまジャスティンに伝えたいのは“カムバック・アゲイン”。絶対また来てくれ〜！」

セレブも魅了された「小さな店の大きなサンド」。ぜひ味わってみたい。

