物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は11月14日に亡くなった嵐山光三郎さんを取り上げる。

【写真を見る】バーで肘をついて… ダンディーな雰囲気の嵐山光三郎さん

人間をよく観察

作家の嵐山光三郎さんは、多才だ。出発点は出版社の編集者。請われて1980年代初めからテレビに出演。作家活動が中心になると、軽妙にして核心を突いたエッセイから膨大な資料にあたり研究書といえるような濃密な作品まで著した。

約50年の親交があるイラストレーターの南伸坊さんは振り返る。

「私の5歳年上ですが、先輩風など吹かせません。面白いと思うことを一緒になって楽しむ姿は昔から。何かに興味を持つと裏返して考える、もじる、連想を広げるなど50ぐらい切り口が飛び出した。編集者らしい企画力や提案力ですが、人間をよく観察されていた。文章も諭したりせず面白い。そうだなと自然に納得できる内容が何げない様子で混じっていて、温かくてちょっと照れ屋の人柄そのものでした」

異色の編集者

42年、静岡県浜松市生まれ。本名は祐乗坊英昭。珍しい姓で古くは医師に連なる家系という。

國學院大學文学部に進み、65年、平凡社に入社。テレビコマーシャルにも出演、異色の編集者としてサラリーマン時代から有名だった。

山口瞳さんの長男で作家の山口正介さんは思い返す。

「新宿のゴールデン街で嵐山さん、唐十郎さんと三人で飲んでいた時、他のお客と唐さんがケンカを始め、相手が血まみれに。嵐山さんは全く動じず私に“息子が生まれたんだ”と写真を取り出して見せてくれた。無頼なようで繊細で相手の心を冷静にくみ取っている。親友の唐さんだからこそ放っておく方がいいと分かっていたのですね」

元NHKアナウンサーで作家の下重暁子さんも言う。

「私が古い布に興味があるとどこで知ったのか、筒描きという伝統的な描画技法が凝らされた布を取材する仕事を与えて下さった。今でこそ美術品扱いも、70年代は注目されていなかった。ただ知られていないものを世に出して流行を仕掛けてやろうとの、みみっちい考えはお持ちでない。美しくて面白いから皆で楽しもうとの姿勢です」

遊び心とエネルギー

月刊誌「太陽」の編集長として活躍するも、社が経営難に陥ると81年、39歳で希望退職に応じた。仲間と青人社を設立。雑誌作りに必要なのは教養や知性ではなく、遊び心とエネルギーだと喝破。本当の情報は自分の世代から離れたところにあると考え、謙虚だった。上司のいびり方、仕事のさぼり方、金と女をどう手に入れるかといった記事で新雑誌を成功させた。

フジテレビの「笑っていいとも！増刊号」に出演。文化人らとのトークで人気者に。執筆依頼も激増した。

自身は流行に乗ろうとせず、新しいものを探り続けた。

「これはと思う人がいると実際に作品を買って応援していた。一緒に行動し成功を共に喜んでいた」（南さん）

漱石や鴎外ら37人の文士に作品と食の嗜好は密接な関係があるとの観点から迫った『文人悪食』（97年）は執筆に5年を要した労作だ。松尾芭蕉の俗人臭い側面を浮かび上がらせた『悪党芭蕉』（2006年）など執筆意欲は衰えなかった。

「何かを暴くのではなく、知りたくなると徹底して調べていく。きりがないと話していました。文士も芭蕉も人間は一面だけでは語れないから面白いとのお考えだった」（山口さん）

“らしい”気配り

50歳を過ぎたら、いまさら褒められようが、けなされようが知れている、自分本位で生きようと語る。

「自転車もスキーも下り坂が気持ちいいと言うのです。冗談めいていても、齢を重ねるとはこういうことだなとずしっとくる」（南さん）

未来という言葉が嫌いと言いつつ、昔は良かったとは回顧しなかった。11月14日、肺炎のため83歳で逝去。

「週刊新潮」の連載「新々句歌歳時記」で俳句の選者を、10月9日号まで務めていた。後任を選んだうえで丁重に連載を辞した。嵐山さんらしい気配りだ。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載