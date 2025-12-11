モデルの梨花（52）が、フランス・パリを旅行中の14歳長男の姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】梨花の長男や6歳年下夫との2ショット

2010年1月に6歳年下の一般男性と結婚し、14歳の長男を育てている梨花。Instagramでは、長男の肩に腕を回す仲睦まじい親子ショットや、家族で温泉旅行を楽しむ姿なども公開してきた。

2024年11月の更新では、夫とカフェデートを楽しむレアな2ショットを披露。「旦那様、初めて拝見しました！ステキな方ですね」「イケてるー。お似合い」などと話題になっていた。

2025年11月26日の投稿では、7年ぶりに長男とパリを訪れていることを報告。その後の更新では、7年前と同じ場所で撮影した親子ショットや、ルーブル美術館の前での長男との動画などもアップしていた。

パリ旅行中の14歳長男の姿に反響

12月8日の投稿では、「あなたのパリでの思い出が、チャンピオンズリーグ観戦だけではないことを心から願っています」と英語でつづり、長男の姿を公開。

梨花の投稿には「イケメン君だ」「いつもステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）