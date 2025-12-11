お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。互いに“大親友”と公言している、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）について語った。

大食いタレントは特殊体質だという話題から、日村の話題に。「アンガールズ」山根良顕が「日村さんは特殊体質？」と確認すると、ケンコバは「特殊。ノーマルボディじゃない」と断言。「あの人は味に興味あるだけで、勝ち負けに興味がないから大会に出てないだけで、テレ東に。誰にも負けへんよあの人」と明かした。

その理由を「だって2時間ぐらい焼肉を食べ続けて、“ヤバイ、腹減った”って言うねんもん」と打ち明けると、一同は「えーっ！」と驚がく。日村いわく「だから俺、肉嫌いなんだよ。食えば食うほど腹減るから」だそうで、ケンコバは「“肉嫌いや”って言うねん、理由は腹が減るから。肉嫌いやねん、日村さん」と強調した。

これを受けて女優の筧美和子が「プロの大食いの人とかの動画を見てると、5キロとかを30分で食べちゃう。そこは胃の大きさが違う」と指摘したが、ケンコバは「日村さんはあの辺には負けへん」とキッパリ。山根が「あと、いっぱい食べてるところを奥さんに見せられないから、テレビでやらない」と、日村の妻でフリーアナウンサー・神田愛花の“監視の目”があることに触れると、ケンコバは「全部ウソついてるねんから、奥さんに」と語っていた。