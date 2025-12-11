マッチングアプリで出会った男性と初めて会うときは、ドキドキしてしまいますよね。相手のことを知るための大切な時間にしたいものですが、男性のキャラが強いとそれどころではなくなるようで……。今回は、アプリで出会ったマザコン男が真顔で言った言葉にあ然とした話をご紹介いたします。

食べ方が汚いマザコン男

「アプリで出会った男性と食事に行ったのですが、とにかく食べ方が汚いのが気になりました。口の周りに食べカスがついていても気にしてないみたいだし、食器の周りにもたくさん汁が飛び散っていたりと、大人でここまで食べ方が汚い人は初めて見ましたね。

あまりにも汚かったのでやんわり指摘すると、彼はムッとして『あなたになにか迷惑かけましたか？』『それにこぼれてると思うなら、あなたが拭いてくれればいいでしょう！』と言われたんです。ちょっと意味がわからなくて聞き返すと、『ママはいつも黙って拭いてくれるんです！』『テーブルも、ぼくの口も！』『気が利かないにもほどがありますよ』と真顔で言ってきて、ポカンとしてしまいましたね……。

5歳児ならわかるけど、彼は30を超えたいい大人なのに、こんなことを言う人がいるのかと驚くばかりでした」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 子どもの頃の話じゃなくて、現在進行形の話をしているのであれば、相当なマザコンであることがわかります。しかも自分の母親にやってもらっていることを、初対面の女性に求めるのもゾッとしちゃいますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。