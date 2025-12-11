株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、SMDV製ソフトボックス「Flip Nemo」の新サイズを11月25日（火）に発売した。クリップオンストロボとの組み合わせを意識している。

「Flip Nemo」は、マウント部の操作で展開と折り畳みを素早く行えるソフトボックス。ディフューザーが装着された一体型構造となっており、セッティングも簡単に行える。

2024年4月の発売時は、ボーエンズやbroncolorなど、大型照明に対応した各種マウント対応の専用アダプター（スピードリング）を用意していたが、新製品では小型のクリップオンストロボでの使用を想定。25×60cm、30×90cm、50×70cmの3サイズを用意する。

また、角度調整グリップを備え、グリップ下には直径16mmのオスダボ仕様のライトスタンドに取り付けられる。

同時に発売した「Flip Bounce 28（70cm）-小型ストロボ用-」と同様、日本市場からの要望を受けて開発したという。

アクセサリーは専用設計となっており、同サイズであっても他製品との互換性はない。

Flip Nemo 25×60 小型ストロボ用

Flip Nemo 30×90 小型ストロボ用

Flip Nemo 50×70 小型ストロボ用

付属アダプターなし：2万3,000円 S-adapter（Speedlight用）：2万5,000円 C-adapter（Profoto A1、GODOX V1用）：2万5,000円 F1-adapter（Forza60W用）：2万5,000円 G1-adapter（AD300Pro用）：2万5,000円 A2-adapter（Profoto A2用）：2万5,000円 AD200/AD200Pro（ベアバルブヘッド対応）：2万5,000円 ※GODOX AD200ProIIには使用不可付属アダプターなし：2万4,000円 S-adapter（Speedlight用）：2万6,000円 C-adapter（Profoto A1、GODOX V1用）：2万6,000円 F1-adapter（Forza60W用）：2万6,000円 G1-adapter（AD300Pro用）：2万6,000円 A2-adapter（Profoto A2用）：2万6,000円 AD200/AD200Pro（ベアバルブヘッド対応）：2万6,000円 ※GODOX AD200ProIIには使用不可付属アダプターなし：2万4,000円 S-adapter（Speedlight用）：2万6,000円 C-adapter（Profoto A1、GODOX V1用）：2万6,000円 F1-adapter（Forza60W用）：2万6,000円 G1-adapter（AD300Pro用）：2万6,000円 A2-adapter（Profoto A2用）：2万6,000円 AD200/AD200Pro（ベアバルブヘッド対応）：2万6,000円 ※GODOX AD200ProIIには使用不可