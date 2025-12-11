千葉ロッテマリーンズの高野脩汰（27）が12月7日、石川県珠洲市で行われた「能登復興支援野球教室」に参加した。MLBロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）も姿を見せ、久しぶりの再会を果たした様子をロッテ広報室の公式Xが紹介している。

公開された写真では、黒いパーカー姿の佐々木と高野が肩を並べ、穏やかな表情を見せている。もう1枚では、ふたりが赤い“カニの爪グローブ”のようなアイテムを手にはめ、お互いに向けて軽くポーズをとるコミカルな場面も写されている。被災地の子どもたちとの時間を共有しながら、久々の再会を楽しむ空気がそのまま切り取られたようなショットだ。高野は「朗希とも昨年以来、久しぶりに会い、たくさんの話をしました。また一緒にこのような活動ができればいいなあと思います」と振り返っている。

【画像】佐々木投手と高野投手 佐々木朗希投手が野球教室 野球教室を開いた佐々木朗希投手（右）と高野脩汰投手＝７日午後、石川県珠洲市

この投稿にはXユーザーから、「まさか佐々木くんが現れるとは… なんやかんやでロッテのことを気にかけてくださりありがとうございました」「嬉しかっただろうなー 子どもたち」「佐々木投手、高野投手、マリーンズの関係者の皆さんありがとう。また石川県来てね！」「朗希さんとロッテが繋がっているー。ありがと～」といった声が寄せられている。