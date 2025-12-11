「伝説をつくってきたが…」今季は批判を浴びてきた日本代表MFにレジェンドが厳しい指摘「パフォーマンスが改善されなければ、ファンも彼が去ることに満足なはず」
セルティックの日本代表MF旗手怜央は今季、批判を浴びることが少なくなかった。だが、ブレンダン・ロジャーズが辞任し、マーティン・オニール暫定監督になってから、調子を取り戻してきている。
ただ、あくまで代理だったオニールに代わり、クラブはウィルフリード・ナンシー監督を新たに招聘。ハーツとの首位攻防戦となった12月７日の初陣で、新体制は１−２と黒星を喫した。
レジェンドOBのジャッキー・マクマナラは、この試合で旗手の役割が少し異なっていたと指摘した。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、元スコットランド代表MFは『Sportscene』で「ハタテは少しだけ違う役割でプレーした」と述べている。
「少しフラストレーションを感じているようなところがあった。前にいきすぎたり、いくのが早すぎたりしたのかもしれない。普段彼が入っていくスペースがなかった。ハーツがうまくやったね」
セルティックでの旗手怜央には常に「安定感」という言葉がつきまとっている。加入から４年を迎えようとしていることもあり、去就をめぐる騒ぎも後を絶たない。
67 HAIL HAILは「直近でハタテの去就がうわさになることは何度かあった。だが、セルティックは少なくともシーズンが終わるまで彼を残す必要がある」と報じた。
「だが、彼のパフォーマンスが改善されなければ、クラブだけではなく、サポーターも彼が去ることに満足なはずだ。結局のところ、ハタテはセルティックに伝説をつくってきた。国内の舞台で自分にできるすべてを証明してきた。チームをリフレッシュするのは、いつだって良いことだ」
旗手はセルティックと2028年までの契約を結んでいる。それまでに移籍することはあるのか、28歳のこれからに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
