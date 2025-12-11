「伝説をつくってきたが…」今季は批判を浴びてきた日本代表MFにレジェンドが厳しい指摘「パフォーマンスが改善されなければ、ファンも彼が去ることに満足なはず」

「伝説をつくってきたが…」今季は批判を浴びてきた日本代表MFにレジェンドが厳しい指摘「パフォーマンスが改善されなければ、ファンも彼が去ることに満足なはず」