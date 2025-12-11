「美しい！軌道が霹靂一閃」「相変わらず凄いゴールばかり」リンガードに先制点を許した後…ソウルでゴラッソ炸裂！豪州勢の日本人10番にファン大興奮【ACLE】
オーストラリア勢の日本人10番が、韓国で眩い輝きを放った。
12月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、メルボルン・シティがFCソウルと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
韓国勢相手に勝点１をもたらしたのが、金森健志だ。元イングランド代表のジェシー・リンガードに先制点を許し、０−１で迎えた74分だった。
直前に投入されていた金森は、ペナルティエリア手前で利き足とは逆の左足を一閃。矢のような鋭い一撃をゴール右隅に突き刺し、見事に同点弾を奪ってみせた。
ACLEを中継する『DAZN』の公式Xが「ゴラッソで魅せた」と綴り、ゴール映像を公開。大興奮のコメントが続々と寄せられている。
「美しい！ボールの軌道が霹靂一閃」
「相変わらず凄いゴールばかり決めるな(笑)」
「ゴラッソマン」
「やっぱ金森うますぎる！」
「直前の右足でのコントロールがエロい」
「背番号10に相応しい大活躍」
「メルボルンのスターになって、いずれ福岡にまた顔を見せて欲しい」
今夏にアビスパ福岡からオーストラリアに活躍の場を移した31歳の金森は、ソウル戦後にXを更新。「年内最後のACLが終わりました。ファーストステージ残り２試合で現在４位。次で突破が決まるかもしれないので引き続き頑張りたいと思います。Aリーグはまだまだ続きます。オフシーズンがまだまだ先だけど頑張ります。笑 応援よろしくお願いします」とメッセージを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】利き足とは逆でゴラッソ！日本人10番の美しいスーパーゴール
