柴咲コウとSixTONESの京本大我が、12月10日放送の『2025 FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系）でMr.Childrenの「Sign」をコラボパフォーマンス。放送後、柴咲が自身のInstagramで京本とのオフショットを公開し、大きな注目を集めている。

【画像】柴咲コウ＆京本大我（SixTONES）の2ショット／柴咲コウ＆LITTLE（KICK THE CAN CREW）の2ショット

■セットアップの京本大我＆ロングドレスの柴咲コウ

京本は、ナチュラルに流したヘアに落ち着いたブラウンのセットアップ×白シャツという、シンプルながら上質なスタイル。一方の柴咲は、花柄プリントのロングドレスに繊細なフリルをあしらった、気品漂う装い。ふたりが並ぶと一気に洗練されたムードが広がり、思わず見惚れるほど美しいバランスが生まれている。

写真では、ふたりが手を前でそっと組んで並び、微笑む全身ショットのほか、膝上から切り取った寄りのショットも公開。フォーマルな佇まいがいっそう引き立ち、ふたりの柔らかな雰囲気が伝わってくる。

また、華やかなステージで響き合ったふたりの歌声にも、多くの視聴者が心を奪われた。

SNSでは「素晴らしいコラボ」「ハーモニーで感動した」「声の相性抜群」「ビジュも歌声も美しかった」「絵面が美しい」「王子と姫」「お顔が似てる」「作画が同じでかなりの眼福」「良すぎて泣いた」など、多くの反響が寄せられている。

■柴咲コウは「Awakening（feat. LITTLE）」もKICK THE CAN CREW・LITTLEと披露