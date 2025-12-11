イタリア・セリエAのペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希が12月11日に30歳の誕生日を迎えた。

ペルージャはお祝いコメントとともに石川の動画をアップ。「また面白いことやらされてる笑」「愛されてますなぁ」「蝶ネクタイ可愛い」などファンから喜びと祝福の声が上がっている。

■多言語でお祝いの声が殺到

ペルージャの公式SNSは「30代へようこそ」とのお祝いコメントとともに石川の動画を公開した。

黒の蝶ネクタイをつけた石川は、サングラスを掛けられ、バースデーケーキを渡されると、口にロケット花火のようなものを咥えさせられそこに着火された。火花が吹き出す“花火”をろうそくのようにケーキに刺すと、笑顔でカメラに手を振った。

この動画を見たファンからは「また面白いことやらされてる笑」「蝶ネクタイ可愛い」「愛されてますなぁ」「表情ぎこちないけどまたそれがいい！！！」「ユウキの活かし方を分かってる！最高」などのコメントが殺到。

また、「ハッピーバースデー、ユウキ！」「30代も怪我なくバレー漬けの良い1年に」「かわいすぎるのだが……お誕生日おめでとう～！！」と国内外問わず多言語で祝福の声が寄せられている。

