石川祐希の誕生日をペルージャ公式がお祝い「また面白いことやらされてる笑」「愛されてますなぁ」
イタリア・セリエAのペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希が12月11日に30歳の誕生日を迎えた。
ペルージャはお祝いコメントとともに石川の動画をアップ。「また面白いことやらされてる笑」「愛されてますなぁ」「蝶ネクタイ可愛い」などファンから喜びと祝福の声が上がっている。
■多言語でお祝いの声が殺到
ペルージャの公式SNSは「30代へようこそ」とのお祝いコメントとともに石川の動画を公開した。
黒の蝶ネクタイをつけた石川は、サングラスを掛けられ、バースデーケーキを渡されると、口にロケット花火のようなものを咥えさせられそこに着火された。火花が吹き出す“花火”をろうそくのようにケーキに刺すと、笑顔でカメラに手を振った。
この動画を見たファンからは「また面白いことやらされてる笑」「蝶ネクタイ可愛い」「愛されてますなぁ」「表情ぎこちないけどまたそれがいい！！！」「ユウキの活かし方を分かってる！最高」などのコメントが殺到。
また、「ハッピーバースデー、ユウキ！」「30代も怪我なくバレー漬けの良い1年に」「かわいすぎるのだが……お誕生日おめでとう～！！」と国内外問わず多言語で祝福の声が寄せられている。