11時の日経平均は69円安の5万532円、ＳＢＧが226.63円押し下げ 11時の日経平均は69円安の5万532円、ＳＢＧが226.63円押し下げ

11日11時現在の日経平均株価は前日比69.86円（-0.14％）安の5万532.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は441、値下がりは1097、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は226.63円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が18.38円、ファストリ <9983>が16.85円、ファナック <6954>が16.71円、信越化 <4063>が14.71円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を260.72円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が25.67円、フジクラ <5803>が13.37円、三井物 <8031>が13.04円、ダイキン <6367>が12.03円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は卸売で、以下、海運、保険、パルプ・紙と続く。値下がり上位には情報・通信、食料、精密機器が並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

