¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤¿¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡×¡¡¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯ÇÛÃ£Àè¤ÎµÒ¤ËÊú¤¤Ä¤¯¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î°ÑÂ÷Àè¤Î50ÂåÃËÀ¸µ½¾¶È°÷¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù
Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢Àè·î14Æü¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇÛÃ£Ãæ¤Ë¡¢ÇÛÃ£Àè¤ÎµÒ¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î17Æü¡¢Í¹ÊØ¶É¤ËÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£Àè¤Î½»½ê¤«¤é¸µ½¾¶È°÷¤òÆÃÄê¤·Ê¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µ½¾¶È°÷¤Ï¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤¿¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÀ¼ÒÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿µÒ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¿¿´À¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ØÆ³¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¡¦¸ø¶¦ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¿®ÍÑ¤òÂè°ì¤È¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£