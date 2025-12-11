米国人男性が押さえつけられる様子/4rlapp

（CNN）沖縄でこのほど、元米海兵隊員の民間人の男性が身分証提示を拒否したとして、在沖縄米軍の憲兵隊からタックルを受け、身柄を拘束される出来事があった。法律上、男性は身分証提示を拒否することが認められている。

動画で地面に押さえつけられている男性はカリーム・エルさん。先月沖縄を訪れていた際、バーの外で米軍憲兵隊に身柄を拘束された。

取材班は拘束前に何が起きたのか、独立した立場から確認できていない。

しかしカリームさんは取材に対し、憲兵隊から身分証明書を要求され、拒否したところ状況がエスカレートしたと証言した。法律上、民間人のカリームさんは身分証提示を拒否することが認められている。

カリームさんは「日本を訪れた経験全体が心に傷を残すものになった。ごく平穏な時間を過ごすことを期待していたのに、自分の命が脅かされる事態になった」と振り返る。

CNNが入手した監視カメラの映像には、カリームさんが落ち着いた様子で数分間憲兵隊とやり取りした後、突然押さえつけられ、手錠をかけられる様子が映っている。

カリームさん自身、海兵隊の大尉を務めた経歴を持ち、沖縄に駐在したこともある。

カリームさんは「自分の時間を過ごしていた時に狙われたのは明らか。私の外見が理由で狙い撃ちにされたように感じている。率直に言ってショックを受けた、というのが一番の感想だった」と語る。

カリームさんが人種を理由に狙い撃ちされたとの主張に対し、在日米軍は「エル氏が事情を聴かれたのは、単にパトロール隊が彼を米軍要員だと思い込んだためだ」としている。

今回の事案を受け、沖縄における米軍のプレゼンスの大きさや、基地外でのパトロール中の力の行使に関する議論も再燃している。

米軍憲兵隊は今年4月から、基地外での飲酒を午前1時までとする禁止令を徹底するため、地元警察と共同で繁華街をパトロールしている。米兵による性的暴行が疑われる事案が相次いだことへの対応だ。

しかし在日米軍は9月、地元当局を伴わない単独パトロールを再開したことを確認。在日米軍はCNNへの声明で、こうした単独パトロールを一時停止して調査に着手したと述べている。