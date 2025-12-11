·Ü¤à¤ÍÆù¡È³ä°Â¤Î¤Ï¤º¡É¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡ÈÁÀ¤¤ÌÜ¡É¤Ï¡Äº£·î¤Ï16Æü¤È23Æü¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Â²Á¤Ê²È·×¤ÎÌ£Êý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²·Çä²Á³Ê¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤â¤âÆù¤È¤Î³ä°Â¤Êº¹¤¬Çö¤ì¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¡ÖÍËÆü¡×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡È³ä°Â¡É¤À¤Ã¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤¬¹âÆ
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¥ï¡Á¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö·Ü¤Î¤«¤é¤¢¤²¡×¡£
ÅìµþÅÔ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎJRÂç¿¹±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæÄÅ¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡¡µÈ¸ã¡×¤Ç¡¢¤³¤³ºÇ¶á¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤Î¤«¤é¤¢¤²¤À¡£
Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë¸á¸å5»þº¢¡¢Å¹¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¿©Âî¤Ë¡È¤â¤¦1ÉÊ¡É¤È¡¢¤«¤é¤¢¤²¤òµá¤á¤Æ¼¡¡¹¤ÈµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÄÅ¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡¡µÈ¸ã¡¦²ÃÆ£Å¹Ä¹¡§
¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤·¡¢°Â²Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤¹¤´¤¯Çä¤ì¹Ô¤¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó2»þ´Ö¤ÇË¬¤ì¤¿20ÁÈ¤Û¤É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î3³ä¤¬¤à¤ÍÆù¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤âÆù¤ËÈæ¤Ù¡¢¤à¤ÍÆù¤Ï³ä°Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤ÎÎÁ¶â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â100g350±ß¤À¡£
¼èºàÈÉ¡§
2024Ç¯¤Îº£º¢¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡©
ÃæÄÅ¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡¡µÈ¸ã¡¦²ÃÆ£Å¹Ä¹¡§
Á´Á³¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£100±ß°Ê¾å¡£2025Ç¯¤â2²óÅ¹Æ¬¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤â2²óÌÜ¡£
»ôÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢²È·×¤ÎÌ£Êý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤¬¹âÆ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¶ÚÆù½÷»Ò¡×¤À¡£
¶ÚÆù½÷»ÒÅ¹Ä¹¡¦¥Ï¥ê¤µ¤ó¡§
¤¿¤¤¤·¤¿¶ÚÆù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºàÈÉ¡§
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸Ç¤¤¡ª
¶ÚÆù½÷»ÒÅ¹Ä¹¡¦¥Ï¥ê¤µ¤ó¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÚÆù½÷»Ò¡×Å¹Ä¹¡¢¥Ï¥ê¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤Î¸»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¶ÚÆù½÷»ÒÅ¹Ä¹¡¦¥Ï¥ê¤µ¤ó¡§
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç³¦¤Ç¤Ï¿À¿©ºà¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÇÄã»é¼Á¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤À¡£
¼«Âð¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¶ÚÆù½÷»ÒÅ¹Ä¹¡¦¥Ï¥ê¤µ¤ó¡§
ÃÍÃÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥°¥é¥à¤Ç¸«¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó1Ô¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤ò½µ¤Ë3²ó¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ã±½ã·×»»¤Ç2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö1Ëü±ß°Ê¾å¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶ÚÆù½÷»ÒÅ¹Ä¹¡¦¥Ï¥ê¤µ¤ó¡§
¤¨¡¼¡ª¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ð¤Ã¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¡Ê¶ÚÆù¡Ë¡£¤à¤ÍÆù¤Çºî¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Ç¤ª¶â²Ô¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¤Þ¤¿¤à¤ÍÆù¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÊ¿¶Ñ²·Çä¤ê²Á³Ê¤Ï¡¢9·î¤Ë1Ô¤¢¤¿¤ê589±ß¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÈÈæ¤ÙÌó1.5ÇÜ¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¤â¤âÆù¤è¤ê³ä°Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çö¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
12·î¤Ï¤Ê¤Ù¼ûÍ×¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢·ÜÆù¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëµ¨Àá¤À¡£
³¹¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñÎÌÁý¤¨¤ë12·î¡Ä¡ÈÇã¤¤»þ¡É¤Ï
Ä®¤Î¿Í¡§
¤¤¤ÄÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
³ä°Â¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤È¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Êª²Á¹âÆ¤ÎÇÈ¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°Â¿´¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£1±ß¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¦ÊýË¡¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
10Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢¼èºàÈÉ¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë·ÜÆùÀìÌçÅ¹¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤à¤ÍÆù¤ò15Ëç¡¢¤¢¤È¥¬¥Ñ¥ªÍÑ¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤ò1.5Ô¡×¤È¡¢¹ë²÷¤ËÃíÊ¸¤¹¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤À¡£
ÃËÀ¡§
ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë1Æü2Ëç¤°¤é¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£¿åÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤¬ÆÃÇäÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¾¼ÏÂ28Ç¯¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä·ÜÆùÀìÌçÅ¹¡ÖÂç¶âÄ»Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º·Ü¤à¤ÍÆù¤òÄÌ¾ï100£ç200±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10Æü¤ÏÆÃÇäÆü¤À¡£
ÌóÈ¾³Û¤Î110±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤äÄã²Á³Ê»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¶áÇ¯·ÜÆù¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2006Ç¯¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñÎÌ¤Ï15.1kg¡¢2023Ç¯¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñÎÌ¤Ï20.3kg¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤â¡¢Ìó2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¤à¤ÍÆù¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¹Ä¹¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
Âç¶âÄ»Å¹¡¦ÎëÌÚ·ò¼£Å¹Ä¹¡§
¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê»ÅÆþ¤ì¤¬¡Ë1½µ´Ö¤ª¤¤Ë10±ß¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥Í¤È¥â¥â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²Á³Ê¤Î°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÅ¹¤Î¡ÖÆÃÇäÆü¡×¤òÄ´ºº¡ÄÀìÌç²È¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¤è¤ê°Â¤¯·ÜÆù¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼³Æ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤Ï12Æü¤Ë·Ü¤à¤ÍÆù¤¬ÄÌ¾ï100g99±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢88±ß¤Ë¡£¥¤¥ª¥ó¤ÏËè·î20Æü¤ÎÆÃÇäÆü¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢·ÜÆù¤ò´Þ¤à¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤¬5%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡¢ÆÃ¤Ë·ÜÆù¼ûÍ×¤Î¹â¤¤12·î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¤µ¤ó¡§
¼Â¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÄ¾Á°¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ÆÎÁÍý¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é180±ß¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¡¢230±ß¡£¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤À¤È280±ß¡£¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¼èºà¤·¤¿ÆüËÜ¶¶¤ÎÀºÆùÅ¹¡ÖÂç¶âÄ»Å¹¡×¤Ëº£¸å¤Î·ÜÆù²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
Âç¶âÄ»Å¹¡¦ÎëÌÚ·ò¼£Å¹Ä¹¡§
Ç¯Ëö¤Ï¤Þ¤À¤¢¤È2¡Á3½µ´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ï¶È¼ÔÂ¦¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£
Î®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÀîÎ©°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò´Þ¤àÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¤¤ÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¡ÖÍËÆü¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÀîÎ©°ì¤µ¤ó¡§
½µËö¤Î¼¡¤ÎÆü¤ä¤½¤ÎÍâÆü¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²ÐÍËÆüÆÃÇä¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿§¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÈÁÀ¤¤ÌÜ¡É¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Î²ÐÍËÆü¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í16Æü¤È23Æü¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÀîÎ©°ì¤µ¤ó¡§
¹âÎð¼Ô¤ÏÇ¯¶â»ÙµëÆü¤À¤È³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£16Æü¤Î²ÐÍËÆü¤Ï¡¢¤â¤·¤à¤ÍÆù¤¬ÆÃÇä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹âÎð¼Ô¤Ï¥·¥Ë¥¢³ä°ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°Â¤¯Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¹©É×¤¬¡¢²È·×¤ò¼é¤ë¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
