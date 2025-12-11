Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

せっかく備えたなら、非常時だけじゃもったいない。

「Solarich（ソラリッチ）」は、日常使いを前提に設計されたユニークなポタ電。利用やソーラー発電でポイントが貯まるため、うまく活用すれば節電しながらおトクになるのが特長です。

おトクな先行セール情報もあったので詳しくチェックしていきましょう。

備え・節電・ポイ活を同時に叶える

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

「Solarich」がユニークなのがその仕組み。専用アプリで節電効果などもリアルタイムに可視化でき、さらにソーラー充電や利用でポイントが貯まります。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

溜めたポイントはPayPayをはじめ暮らしに役立つ約6,000種と交換できるので、うまく活用すれば節約しながらおトクが増えるんです。

防災用だと押入れの奥に眠らせがちですが、日常利用したくなる工夫が面白いですね。

リビングに馴染むデザイン

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

本体は白物家電のようなデザインのため、リビングや寝室でも違和感少なく使えるのも特長のひとつ。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

容量は614Whで定格出力は1000W（最大1600W）。スマホなら約40回ほど満充電でき、さらにリン酸鉄バッテリーだから長寿命なのもポイント。

重量も約8.5kgでキャスターやハンドルも備えているので移動もしやすそうです。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

端子はAC×2、USB‑C×2（最大100W）、USB‑A×2（最大12W）、シガーソケット×1（最大126W）で最大7台同時給電可能。

本体の充電もACなら最短約1.2時間で、200Wソーラーなら最短約4時間フル充電と早いのが助かります。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

もちろんパススルーにも対応。さらにUPS（停電・瞬断対策）も搭載しているので、電源OFFできないPC周りのバックアップ電源にしておくのもアリですよ。

ソーラーパネルは必須かも

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

ソーラーパネルは100Wと200Wに対応。アウトドアや防災対策としては心強い相棒ですし、何より「Solarich」ならソーラー充電の方が大幅にポイントが貯まるので、必須オプションといっても過言ではないかも。

日常使いでおトクになる「Solarich」はポタ電デビューにも良さそうですね。

紹介できなかった機能もまだまだたくさんあったので、気になった方は以下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

