伊勢美人ハンドクリーム、ダウン症を持つ作家とのコラボデザイン8種を追加
伊勢美人本舗は12月5日、「伊勢美人ハンドクリーム」から、ダウン症を持つ作家とのコラボレーションデザイン8種類を追加発売した。
伊勢美人ハンドクリーム 追加デザイン
「伊勢美人ハンドクリーム」(1,320円)は、伊勢志摩産の真珠由来のうるおい成分(加水分解コンキオリン)を配合したハンドクリーム。なめらかな使い心地で手肌にうるおいを与える。香りは、ローズラベンダーとフォレストグリーンの2種類。
今回の8種類のデザイン追加により、発売から約2年間で協力作家は30名となり、累計63種類のデザインとなる。これらのデザインの一部売上は、ダウン症の人々と共に豊かな社会の実現を目指す一般社団法人ダウンズタウンプロジェクトに寄付される。
新デザインを含む全63種類はECサイトで、伊勢神宮内宮前の店頭では40種類のデザインから選ぶことができる。
