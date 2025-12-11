完全個室ヘッドスパ「Rabbicour」が、新概念「イマーシブウェルネス」を体現したクリスマス演出
Only-No(オンリーノ)が運営する完全個室ヘッドスパ専門店「Rabbicour（ラビクール）」は11月19日から、季節限定の没入演出「Mirage Christmas Series（ミラージュ クリスマス シリーズ）」を、銀座店と東京店で開始した。
銀座店 店内
同企画は、12月3日に発表したヘッドスパ専門店「Rabbicour」の新概念「イマーシブウェルネス」を空間として具現化する初の試み。光、香り、音、温度、そして包まれる感触を重ね合わせることで、「異世界の静けさへの没入」を体験できる。
銀座店は、通年テーマ「Forest Magic（魔法の森）」にクリスマス要素を加え、幻の森を表現した「Forest Mirage」を展開する。
東京店は通年テーマ「Immersive Aqua」を冬季仕様に再構築し、白と光、霧が重なる「白銀の世界」を演出する。
東京店 エントランス
両店舗ともに、12月3日リリースの新作エッセンシャルオイルを導入し、光・香り・音などが溶け合う没入体験を提供する。
銀座店 店内
同企画は、12月3日に発表したヘッドスパ専門店「Rabbicour」の新概念「イマーシブウェルネス」を空間として具現化する初の試み。光、香り、音、温度、そして包まれる感触を重ね合わせることで、「異世界の静けさへの没入」を体験できる。
東京店は通年テーマ「Immersive Aqua」を冬季仕様に再構築し、白と光、霧が重なる「白銀の世界」を演出する。
東京店 エントランス
両店舗ともに、12月3日リリースの新作エッセンシャルオイルを導入し、光・香り・音などが溶け合う没入体験を提供する。