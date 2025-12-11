【DRAGON QUEST I&II/III ART WORKS The Art of Alefgard【HD-2D版】】 2026年2月26日 発売予定 価格：2,640円

画像はHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」のもの

スクウェア・エニックスは、アート集「DRAGON QUEST I&II/III ART WORKS The Art of Alefgard【HD-2D版】」を2026年2月26日に発売する。価格は2,640円。

本商品は、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」、「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の制作過程で描かれた設定画やイラストを収める唯一の公式アート集。冒険の1シーンを描いたイメージイラスト、城や町・ダンジョンなどの設定の礎となったコンセプトアート、世界を彩るキャラクター・モンスターのドット絵など、HD-2D版「ロト三部作」の様々なアートが収録されている。

現在予約受付が開始されており、スクウェア・エニックスe-STOREでは購入特典が付属する。特典内容は未定。

