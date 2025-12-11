レンジ調理で本格派！「野菜をMOTTO」から、国産野菜とだしの旨みたっぷりのお雑煮発売
モンマルシェ12月4日、フードブランド「野菜をMOTTO」から、お正月の定番料理である「利尻昆布だしの鶏肉と野菜たっぷり柚子香るお雑煮」(756円)を発売した。
利尻昆布だしの鶏肉と野菜たっぷり柚子香るお雑煮
同商品は、家庭で作るには手間がかかるお雑煮を「もっと手軽に」楽しんでほしいという思いから、3年の試行錯誤を経て開発した。電子レンジで温めるだけで本格的な味わいを提供できる。レトルト処理時の餅の溶解いった課題を克服し、理想的な味と食感を実現した。
上品で風味豊かな和風ベースのだしには、三大だし昆布の一つである利尻昆布を使用し、香り高い香味発酵醤油で味に深みを出した。四国産の柚子がアクセントとなり、ハレの日にふさわしい特別な一品に仕上げている。
具材には、縁起の良いタケノコをはじめ、大根、小松菜、人参、シイタケなどの国産野菜をたっぷり入れた。餅は形を保つために別添となっており、そのまま入れるか、焼いてから加えるなど、好みに合わせて楽しめる。
調理例
同商品は、野菜をMOTTOオンラインショップのほか、モンマルシェ 清水本店、野菜をMOTTOパルシェ 食彩館、野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店で販売している。
