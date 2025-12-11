負担はかけたくないもんな。

キレイに収めようとしたら、首元がぐにゃり。これきっと良くないよなぁ…。と思いつつも、スマンな狭いから。と押し込んで配線してしまうLANケーブル。

身に覚えがある方の心を救済してくれそうな、ちょっと気の利いたアイテム、サンワサプライから出ました。

Image: SANWA SUPPLY

360°回転するよLAN中継アダプタ。製品型番を「ADT-RJ6A-3D」といいます。

これまで横出しのアダプタなどは見かけましたけど、自由に回転させちゃえ！という、さらに上を走るアプローチしかし、確かにこりゃ便利そう。

壁際までデスクを寄せたとき、デスク上のミニPCからLANを伸ばしたいときなど、このアダプタがあればケーブルに余計な負荷かけずに済みますね。ちなみにスペックとしてはCAT6A対応で、UTP・STPケーブル両対応となっています。

年末のデスク大掃除に備えて、僕もいくつか用意しておこうかなぁ。

サンワサプライ 回転式アダプタ ADT-RJ6A-3D 1,640円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon, SANWA SUPPLY