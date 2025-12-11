LANケーブル首ぐにゃ問題終結。サンワサプライの回転アダプタが便利
負担はかけたくないもんな。
キレイに収めようとしたら、首元がぐにゃり。これきっと良くないよなぁ…。と思いつつも、スマンな狭いから。と押し込んで配線してしまうLANケーブル。
身に覚えがある方の心を救済してくれそうな、ちょっと気の利いたアイテム、サンワサプライから出ました。
360°回転するよLAN中継アダプタ。製品型番を「ADT-RJ6A-3D」といいます。
これまで横出しのアダプタなどは見かけましたけど、自由に回転させちゃえ！という、さらに上を走るアプローチしかし、確かにこりゃ便利そう。
壁際までデスクを寄せたとき、デスク上のミニPCからLANを伸ばしたいときなど、このアダプタがあればケーブルに余計な負荷かけずに済みますね。ちなみにスペックとしてはCAT6A対応で、UTP・STPケーブル両対応となっています。
年末のデスク大掃除に備えて、僕もいくつか用意しておこうかなぁ。
サンワサプライ 回転式アダプタ ADT-RJ6A-3D
1,640円
