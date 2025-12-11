Nazuna、5施設で京都・箱根の町と連携した宿泊者向けクリスマスイベントを開催
Nazunaは12月18日〜25日、宿泊者向けクリスマスイベント「心温まるクリスマス体験」を5施設(京都 御所、二条城、椿通、東本願寺、箱根 宮ノ下)にて開催する。
心温まるクリスマス体験
同イベントは、京都・箱根の町と連携して展開する企画。
期間中は、クリスマス限定のオリジナルスイーツや、周辺店舗の協力のもと展開する「まち歩き型ギフト体験」が楽しめる。
クリスマス限定オリジナルスイーツには、ウェルカムスイーツとして「サパン ド ノエル」が登場。クリスマスツリーをイメージして仕立てた、ピスタチオとラズベリーによるクリスマスカラーの一口タルトとなっている。
目の前で色が変化するフルーツノンアルコールカクテルとともに楽しめる。
「まち歩き型ギフト体験」では、協賛店舗を訪れ、各施設ごとに異なるデザインの特別チケットを提示することで小さなクリスマスギフトがもらえる。
まち歩き型ギフト体験(イメージ)
協賛店舗は、いなりや総本店(伏見稲荷エリア)、漬物 高倉屋(錦市場エリア)、いしかわ竹乃店(嵐山エリア)、瓢箪屋(二年坂エリア)、鶴屋吉信(JR京都駅/本店)、鈴廣かまぼこ、箱根ラスク。
