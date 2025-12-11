「無難に黒選びがち」な人に“この色”！【ZARA】大人の洗練見え♡「ネイビーアイテム」

知的で凛とした佇まいを演出、重くなりすぎず、ほんのり柔らかな雰囲気をまとえそうな「ネイビーアイテム」は、黒よりも使えるかも……！ 今回は【ZARA（ザラ）】から、レイヤード風デザインがおしゃれなポロニットカーデや、主役級に着映えるチェック柄スカートなど、一点投入するだけで洗練された印象を与えられそうな、ネイビーアイテムをご紹介します。

着るだけでセンスアップを狙えるレイヤード風デザイン

【ZARA】「コントラストダブルレイヤーポロニットカーディガン」\6,590（税込）

ポロネックデザインがトレンド感のあるカーディガン。ネイビーをベースにベージュをアクセントにきかせたレイヤード風デザインで、一枚サラッと着るだけでおしゃれな雰囲気になりそう。スッキリとしたシルエットなので、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそうです。

着回し抜群！ オンオフ使える洗練パンツ

【ZARA】「ストレートレッグパンツ」\6,590（税込）

美しいストレートシルエットが、洗練された大人の魅力を引き出してくれそうなパンツ。フロントのセンターシームが縦のラインを強調し、スタイルアップも狙えそう。シャツやジャケットを合わせてキレイめに。ざっくりセーターやロゴスウェットを合わせてカジュアルに。シンプルなデザインなので、テイスト問わず着回せそうです。

一点投入でシャレ見えする主役級スカート

【ZARA】「チェック柄ミディ丈スカート」\7,990（税込）

ネイビーとブルーのチェック柄が、爽やかに華やぐスカート。主役級に着映えるチェック柄スカートを投入すれば、手持ちのトップスやアウターのコーデもおしゃれにブラッシュアップできそう。ひらひら揺れるフレアラインが優美な雰囲気も演出してくれそう。コートやニットトップスなど重めの冬アイテムも、軽やかに着こなせそうです。

あったかおしゃれを楽しめる最旬フェイクファー付きコート

【ZARA】「フェイクファー襟ウールコート ZW COLLECTION」\19,990（税込）

トレンドのフェイクファー付きデザインが、エレガントなムードを醸し出すコート。顔まわりがパッと華やぎ、シンプルコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそう。腰にかかるくらいの着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。ウールブレンド素材で暖かさも実感できそうなコートは、冬コーデの即戦力になりそうです。

