伊藤園「お〜いお茶」、販売数量が計画の2倍で推移

米大リーグ・大谷翔平投手の影響力がグラウンド外でも証明された。CMの調査会社「CM総合研究所」は10日、2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を決定。大谷が起用された飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が特別賞を受賞した。

CM総合研究所は、「時代性」「話題性」「影響力」に優れ、本年度を象徴する10銘柄として「消費者を動かしたCM展開 特別賞」を選出。「お〜いお茶」は1月からドジャースのユニホーム姿の大谷をCMに起用。3月の「お茶の常識、すてましょう。」というコピーに加え、5月からは「いつの日も、僕のそばにはお茶がある」のコピーで、大谷が日頃から「お〜いお茶」を愛飲していることを表現した。

CMの効果は数値に明確に表れた。同社は3月から8月までの販売実績に基づいたデータを紹介。年間のCM好感度は3000人調査を開始した2005年以降で「自己最高スコアを獲得」し、本年度のドリンクCM113ブランド中のNo.1に。大谷の起用が話題となり、これまで取り込めなかった若年層や女性層といった新しいユーザーを獲得することに成功している。

売上実績への貢献も大きく、新シリーズの展開によりブランド全体の購買層拡大に成功。その結果、「発売半年で当初計画を達成し、販売数量は計画の2倍で推移」するという成果を記録した。

米経済誌「フォーブス」によると、大谷がスポンサーなどから得る“副収入”は1億50万ドル（約145億8700万円＝発表時レート）という。またしても影響力の大きさが証明された形となった。



（THE ANSWER編集部）