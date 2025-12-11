鈴木淳之介がCLビジャレアル戦でCB起用され、勝利に貢献

デンマーク1部コペンハーゲンは現地時間12月10日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節でスペイン1部ビジャレアルと敵地で対戦し、3-2で勝利した。

日本代表DF鈴木淳之介はセンターバックとして先発フル出場。現地メディアでは「信じられないほどいい選手」と称賛され、チームトップタイ評価となった。

アウェーの地で連勝を狙うコペンハーゲンは前半2分に幸先よく先制するも、その後は互いに点を取り合い2-2のまま終盤へ。すると、終了間際の後半45分にカウンターからFWアンドレアス・コルネリウスが決勝点を奪った。

右サイドバックでの起用も多かった鈴木だが、この日は4バックの左センターバック（CB）として出場。後半11分にはFWタニ・オルワセイのシュートで股下を抜かれ失点を許す場面もあったが、全体的には安定したパフォーマンスで勝利に貢献した。

デンマーク紙「Tipsbladet」は鈴木を他2人と並ぶチームトップタイの「5点」と高評価。「彼はついに最も得意とするポジション（CB）で先発する機会を手にし、期待に応えた。むしろこれはむしろ控えめな表現だ。彼は信じられないほどいい選手だ。空中戦を支配し、ヤコブ・ニーストルップ監督にDFパンテリス・ハツィディアコスをウォームアップさせる必要性を感じさせなかった」と絶賛していた。

本職のCBに戻った鈴木は現地メディアを唸らせるほどハイクオリティーなプレーでチームの勝利に貢献していた。（FOOTBALL ZONE編集部）