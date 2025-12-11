植物や花をテーマにした、大人気シリーズ「レゴ(R)ボタニカル」から、春の訪れを告げる4つの製品が新登場。

「レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ」「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」「レゴ(R)ボタニカル デイジー」「レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン」がラインナップされます☆

「レゴ(R)ボタニカル」シリーズ

発売日：2026年1月1日（木）

販売店舗：レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、全国のレゴ(R)製品取り扱い店&オンライン店舗

※取り扱いがない店舗もあります（詳細は各店舗にお問合せください）

自然の美しい草花をリアルにつくりあげられる「レゴ(R)ボタニカル シリーズ」より、4つの新製品が新たにラインナップ。

「レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ」「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」「レゴ(R)ボタニカル デイジー」「レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン」が仲間入りします。

レゴ(R)ボタニカルシリーズは、レゴ(R)ブロックを使ってリアルな植物や花を作ることができるシリーズ。

色鮮やかな花束など多種多様な植物のスタイルを提案し、2021年の発売以来、またたく間に人気シリーズのひとつとなりました。

「Play Well Study 2024」調査によると、大人の半数以上（58％）が「もっと“遊びの時間”を持ちたい」と回答。

レゴ(R)ボタニカルシリーズは、日常の中に「遊び」や「楽しみ」を再発見するきっかけを届けます☆

レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ

価格：9,280円（税込）

対象年齢：18歳以上

サイズ（完成時）：（約）高さ36cm ※花の長さ・大きさにより異なります

ピース数：576個

新登場する「レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ」は、春の喜びと希望を感じさせる、華やかなチューリップのブーケセット。

色とりどりのチューリップ5種類のセットで、鮮やかな緑のつぼみと開花間際の紫のつぼみ、咲き誇る赤・黄・ピンク・オレンジの花で構成されています！

リアルに表現された緑の葉も添えられ、組み立てると美しいブーケが完成。

また、茎の長さは調整でき、簡単にアレンジが可能です。

アレンジを加えることで、自分だけのオリジナルブーケをデザインして楽しめます☆

永遠に咲き続けるフラワーデコレーションとして、空間に彩りと華やかさを添えてくれるセットです！

レゴ(R)ボタニカル ピースリリー

価格：9,280円（税込）

対象年齢：18歳以上

サイズ（完成時）：（約）高さ30cm×幅25cm×奥行22cm

ピース数：474個

「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」は、3段階の開花過程を表現したピースリリーを再現したレゴ(R)セット。

2本の可憐なつぼみと2本の咲きかけの花、2本の満開の花がセット内容です。

咲きかけのリリーの中心部には色を変えたニンジンパーツを、満開の花の中心部にはポップコーンのパーツを使用。

既存パーツを巧みに活用した、遊び心あるデザインも見どころです☆

柔らかなピーチカラーの鉢に収められた「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」は、どんな空間にも自然の安らぎと優雅さを添えてくれます！

レゴ(R)ボタニカル デイジー

価格：2,080円（税込）

対象年齢：9歳以上

サイズ（完成時）：（約）高さ20cm ※花の長さ・大きさにより異なります

ピース数：133個

9歳以上から楽しめるレゴ(R)セットとして「レゴ(R)ボタニカル デイジー」がラインナップ。

大きなデイジー3本・小さなデイジー2本と3本のラベンダーに、鮮やかな緑の茎を組み合わせてブーケを作ることができます。

可憐で優し気な表情を持つこのセットは、リアルな花のディテールを表現。

ラベンダーの茎の1つにとまった「幸運のてんとう虫」という、かわいい遊び心もプラスしています☆

レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン

価格：482個

対象年齢：9歳以上

サイズ（完成時）：（約）高さ16cm×幅11cm

ピース数：482個

9歳以上から楽しめるレゴ(R)セットには「レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン」も新登場。

本格的なディテールが詰まった本セットは、2つの鮮やかなサボテンを作ることができます。

1つはピンクの花と黄色い中心を持つ満開の大きなサボテン、もう1つは成長段階の異なるピンクのつぼみをつけた小さなサボテンです！

どちらのサボテンもリアルな緑の色みが表現され、パステルブルーの鉢に収められています☆

植物や花をテーマにした「レゴ(R)ボタニカル」シリーズに、春の訪れを告げる新製品がラインナップ。

「レゴ(R)ボタニカル」シリーズの新商品4種は、2026年1月1日より販売開始です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チューリップにピースリリー、デイジー、サボテンが仲間入り！「レゴ(R)ボタニカル」シリーズ appeared first on Dtimes.