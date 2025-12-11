飾り台に収納できて便利！ベルメゾン ディズニー「コンパクトに置けるおひなさま」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、飾り台が収納箱にもなる、ディズニーデザイン「コンパクトに置けるおひなさま」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「コンパクトに置けるおひなさま」ミッキーマウス＆ミニーマウス
© Disney
価格：15,900円（税込）
セット内容：【収納用箱】幅約18、奥行約12.5、高さ約10.5cm・1個、【人形】高さ約3.5〜7.5cm・2個、小物飾り2個、【屏風】高さ約7cm・1個
主材：【雛壇】繊維板（MDF（ラッカー塗装））、【人形・小物】ポリレジン（ラッカー塗装）、【屏風】紙
取扱説明書付き
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※この商品は玩具ではありません。お子様が遊ぶためのものではないため、取り扱いにご注意ください。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のおひなさま。
玄関や棚の上など、省スペースで飾れるコンパクトなサイズ感が魅力的です！
飾り台がそのまま収納箱にもなり、とっても便利。
© Disney
お雛様は「ミニーマウス」、
© Disney
お内裏様は「ミッキーマウス」で、どちらも愛らしい表情で着物姿もとっても華やか☆
女の子のお祝いをより華やかに演出してくれます。
© Disney
後ろには金屏風、ぼんぼりはミッキーモチーフになっています。
© Disney
細部まで可愛らしく、伝統的なひな祭りの雰囲気をお子様に楽しく伝えられます！
© Disney
おひなさまを飾り終わった後は飾り台が収納箱になるため、コンパクトに片付けが可能◎
飾るときも、片付けをするときも、お子様と一緒に楽しめるのもポイントです。
置き場所を選ばないサイズ感もうれしい！
飾り台が収納箱にもなる、ディズニーデザイン「コンパクトに置けるおひなさま」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
