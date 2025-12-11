ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、飾り台が収納箱にもなる、ディズニーデザイン「コンパクトに置けるおひなさま」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「コンパクトに置けるおひなさま」ミッキーマウス＆ミニーマウス

© Disney

価格：15,900円（税込）

セット内容：【収納用箱】幅約18、奥行約12.5、高さ約10.5cm・1個、【人形】高さ約3.5〜7.5cm・2個、小物飾り2個、【屏風】高さ約7cm・1個

主材：【雛壇】繊維板（MDF（ラッカー塗装））、【人形・小物】ポリレジン（ラッカー塗装）、【屏風】紙

取扱説明書付き

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※この商品は玩具ではありません。お子様が遊ぶためのものではないため、取り扱いにご注意ください。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のおひなさま。

玄関や棚の上など、省スペースで飾れるコンパクトなサイズ感が魅力的です！

飾り台がそのまま収納箱にもなり、とっても便利。

© Disney

お雛様は「ミニーマウス」、

© Disney

お内裏様は「ミッキーマウス」で、どちらも愛らしい表情で着物姿もとっても華やか☆

女の子のお祝いをより華やかに演出してくれます。

© Disney

後ろには金屏風、ぼんぼりはミッキーモチーフになっています。

© Disney

細部まで可愛らしく、伝統的なひな祭りの雰囲気をお子様に楽しく伝えられます！

© Disney

おひなさまを飾り終わった後は飾り台が収納箱になるため、コンパクトに片付けが可能◎

飾るときも、片付けをするときも、お子様と一緒に楽しめるのもポイントです。

置き場所を選ばないサイズ感もうれしい！

飾り台が収納箱にもなる、ディズニーデザイン「コンパクトに置けるおひなさま」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

