【ゴンチャ】2026年福袋の中身と魅力を紹介！フルーツ×お茶がテーマ
食楽web
グローバルティーカフェの人気ブランド『ゴンチャ』から、2026年の福袋「HAPPINESS BAG 2026」が登場しました。
毎年発売されると即売り切れる人気ぶりで、今年のオンライン販売分はすでに終了とのこと。ですが、2026年1月1日から店頭で数量限定にて販売する予定。気になる方はぜひ予習しておきましょう！
今年のテーマはフルーツ×お茶
「HAPPINESS BAG 2026」8,200円
今回のテーマは、「フルーツ×お茶」。自宅で気軽にアレンジを楽しめるセット内容が揃い、ティータイムが一段と華やぐラインナップ。メインは、お茶とドライフルーツを自由に組み合わせて楽しむフルーツティーのセットで、すっきりとした口当たりとフルーティな香りが立ち上る「阿里山ウーロンティー」、澄み渡るような爽やかさと優しい甘みが特徴の「グリーンルイボスティー」、そして蜂蜜や熟した果実を思わせるまろやかなコクを持つ「蜜香紅茶」の3種類です。
ドライフルーツは、マンゴー、オレンジ×ピーチ、レモン×ストロベリーの3種類。お茶の香りにフルーツの甘みが重なり、新しいお茶の楽しみ方が広がります。
『ゴンチャ・ジャパン』広報の担当者から、「阿里山ウーロンティーにはマンゴー、グリーンルイボスティーにはオレンジ×ピーチ、蜜香紅茶にはレモン×ストロベリーの組み合わせが特におすすめ」と教えていただきました。まずはこの黄金比から試しながら、自分好みの一杯を見つけてみましょう。
オリジナルグッズも登場！
バンダナは、ASUKA EO氏のデザイン
さらに、オリジナルのグラスマグカップや、バンダナ、ドリンクフリーチケットに加え、今年はトッピングフリーチケットも付いてくるという嬉しいサプライズも。盛りだくさんのセットとなった今年の「HAPPINESS BAG 2026」、新しい年の始まりにふさわしい華やかな一品です。
（撮影・文◎加藤朋子）
●DATA
ゴンチャ
https://www.gongcha.co.jp/