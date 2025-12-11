食楽web

グローバルティーカフェの人気ブランド『ゴンチャ』から、2026年の福袋「HAPPINESS BAG 2026」が登場しました。

毎年発売されると即売り切れる人気ぶりで、今年のオンライン販売分はすでに終了とのこと。ですが、2026年1月1日から店頭で数量限定にて販売する予定。気になる方はぜひ予習しておきましょう！

今年のテーマはフルーツ×お茶

「HAPPINESS BAG 2026」8,200円

今回のテーマは、「フルーツ×お茶」。自宅で気軽にアレンジを楽しめるセット内容が揃い、ティータイムが一段と華やぐラインナップ。メインは、お茶とドライフルーツを自由に組み合わせて楽しむフルーツティーのセットで、すっきりとした口当たりとフルーティな香りが立ち上る「阿里山ウーロンティー」、澄み渡るような爽やかさと優しい甘みが特徴の「グリーンルイボスティー」、そして蜂蜜や熟した果実を思わせるまろやかなコクを持つ「蜜香紅茶」の3種類です。

ドライフルーツは、マンゴー、オレンジ×ピーチ、レモン×ストロベリーの3種類。お茶の香りにフルーツの甘みが重なり、新しいお茶の楽しみ方が広がります。

『ゴンチャ・ジャパン』広報の担当者から、「阿里山ウーロンティーにはマンゴー、グリーンルイボスティーにはオレンジ×ピーチ、蜜香紅茶にはレモン×ストロベリーの組み合わせが特におすすめ」と教えていただきました。まずはこの黄金比から試しながら、自分好みの一杯を見つけてみましょう。

オリジナルグッズも登場！

バンダナは、ASUKA EO氏のデザイン

さらに、オリジナルのグラスマグカップや、バンダナ、ドリンクフリーチケットに加え、今年はトッピングフリーチケットも付いてくるという嬉しいサプライズも。盛りだくさんのセットとなった今年の「HAPPINESS BAG 2026」、新しい年の始まりにふさわしい華やかな一品です。

（撮影・文◎加藤朋子）

●DATA

ゴンチャ

https://www.gongcha.co.jp/