今年も12月25日（木）まで、『六本木ヒルズ』でクリスマスマーケットが開催中！ 19年目を迎える「六本木ヒルズ クリスマスマーケット」は、世界最大ともいわれるドイツ・シュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現した、国内有数の老舗クリスマスマーケット。ドイツのかわいいクリスマス雑貨のほかに、グリューワイン、ソーセージなどの本格的なドイツ料理を楽しむことができます。

この記事では、会場で展開されるお店の中から、本場ドイツの味が堪能できる6店舗のグルメをまとめてご紹介。ぜひ参考にしてみてください！

「六本木ヒルズ クリスマスマーケット」で味わいたい本格ドイツグルメ6選

田園調布のシャルキュトリ専門店『メッツゲライササキ』のおすすめは、ドイツの国家資格“ケゼレ”を取得した「ヴァイスブルスト（ソーセージ）」や、本場の製法で焼き上げた「プレッツェル」。プレッツェルは見た目も華やかで、子どもから大人まで楽しめます。

ドイツソーセージ・ハム専門店『ケーニッヒ』の「ニュールンベルガー」

武蔵小金井のドイツソーセージ・ハム専門店『ケーニッヒ』からは、「ホットドッグ」や「ヴァイスヴルスト」、ハーブとレモンの入ったスパイシーなソーセージ「ニュールンベルガー」などが登場！ いずれもドイツの街角で食べられるような飾らないおいしさで、ドイツ旅行気分が味わえそう。

『フランクフルターハウスマイスター』の「グーラッシュ」

毎年「クリスマスマーケット」に出店している期間限定店舗『フランクフルターハウスマイスター』からは、今年も大人気の「グーラッシュ」が登場します。「グーラッシュ」は牛肉や野菜を黒ビールでじっくり煮込んだ味わい深いシチュー。寒い日にも身体を芯から温めてくれるはず！

『シュマッツ』の「カリーブルスト」

ジャーマンクラフトビールとミレニアルスタイルのドイツ料理を提供する『シュマッツ』のおすすめは、150年以上の伝統をもつブルワリーによる最高品質のビールと、「カリーブルスト」。ジューシーなソーセージにカレー粉をまぶした濃厚なケチャップをトッピングし、フライドポテトと一緒に味わう「カリーブルスト」は、間違いなくビールが進む味！

『ジャーマンホットスタンド 2025』の「ホットドッグ」

クリスマス限定店舗の『ジャーマンホットスタンド 2025』からは、ヴルストを使った絶品「ホットドッグ」を中心に、「クリスマスホットチョコレート」や「グリューワイン」などが登場。「クリスマスマーケット」定番の味をご堪能あれ。

『ビッテ』の「アイスバイン」

赤坂のドイツ・ヨーロッパ料理専門店『ビッテ』の店舗からは、塩漬けにした骨付き豚スネ肉の煮込み「アイスバイン」や「ザワークラウト」、本場ニュールンブルグ風の「ヴルスト」など、ヨーロッパで10年の修業を積んだシェフによる本格的なドイツ料理がラインナップ。ランチやディナーとしてはもちろん、お酒のアテにもぴったりですよ。

ホリデー気分を盛り上げるクリスマス雑貨も見逃せない！

『ケーテ・ウォルファルト』のオーナメントやくるみ割り人形

本格ドイツグルメだけでなく、クリスマスシーズンを彩るかわいい雑貨も見逃せません。日本ではこの時期にしか出店しないドイツ・ローテンブルク発のクリスマス専門店『ケーテ・ウォルファルト』をはじめ、オーナメントやスパイスデコレーション、ガラス細工など、クリスマスのお部屋を彩る雑貨店も多数出店。レアアイテムも盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

●DATA

六本木ヒルズ クリスマスマーケット 2025

期間：2024年11月22日（土）～12月25日（木）

会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ

時間：各日11:00～21:00

https://www.christmas.hills-site.com/