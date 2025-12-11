ウェスティンホテル横浜が、心ときめくチョコレートと限定メニューの「バレンタインコレクション2026」を展開。

神奈川素材で彩るバレンタインチョコレートに、リンツチョコレートを使用したアフタヌーンティー、ディナーコースも提供されます！

ウェスティンホテル横浜「バレンタインコレクション2026」

販売期間：2026年1月31日（土）〜2月14日（土）

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が「バレンタインコレクション2026」を展開。

日々の食卓に彩りを添えるスイーツを展開する「シュガー・マーチャント」にて、毎年好評のバレンタインチョコレートが販売されます☆

バレンタインチョコレート3種とケーキ2種が発売され、神奈川県産の食材を随所に取り入れた、ウェスティンホテル横浜ならではのスイーツ揃いです。

また、バレンタインアフタヌーンティーとバレンタイン限定ディナーコースの予約は、2025年12月10日よりスタート。

「ロビーラウンジ」にて、2週間限定の「バレンタインアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が提供されます！

シグネチャーレストラン「アイアン・ベイ」では、特別ディナーコース「Love in Bloom（ラブ・イン・ブルーム）」をラインナップ。

バレンタインのひとときをより印象的に演出します☆

大切な人に想いを伝えるひとときや、自分への“ご褒美スイーツ”探しにもおすすめな、ウェスティンホテル横浜の「バレンタインコレクション2026」

あなただけの特別なバレンタインを彩るメニューが展開されます！

シュガー・マーチャント「バレンタインコレクション2026」

販売期間：2026年1月31日（土）〜2月14日（土）

販売場所：ウェスティンホテル横浜23階 シュガー・マーチャント

「バレンタインコレクション2026」では、バレンタインチョコレート3種とケーキ2種を発売。

毎年好評の「ボンボンショコラ」や、ハート型ボックスに詰め込んだ「アムール・ド・ショコラ」、テイクアウト・イートインどちらも可能な「ルージュショコラ」などが用意されます！

ボンボンショコラ

ボンボンショコラ（6個入）

価格：4個入 2,000円、6個入 3,000円

毎年好評の「ボンボンショコラ」は、地元・神奈川の食材を随所に取り入れ、ウェスティンホテル横浜らしい“心のつながり”を表現。

横浜市の花であるバラをイメージした「ローズ＆神奈川苺」は、地元産いちごのガナッシュにバラとカカオの華やかな香りを重ねた一品です。

「神奈川蜂蜜とレモン」は、神奈川県産の蜂蜜とレモンをホワイトショコラと合わせ、やさしい甘みと爽やかな後味に仕上げられています。

ハートのフォルムが印象的な「小田原紅茶 ピスタチオ」は、紅茶のガナッシュとピスタチオ、ホワイトショコラのガナッシュが織りなす上質なマリアージュが魅力。

クラフトジンの清々しい香りが広がる「神奈川県産クラフトジン プラリネノワゼット」は、ダークショコラとミルクショコラが互いの風味を引き立て合う奥深い味わいです。

チョコレートは、寄り添うような優しさをイメージした、ペールグリーンのボックスに詰めて提供されます。

アムール・ド・ショコラ

アムール・ド・ショコラ

価格：5,000円

6個入りの「ボンボンショコラ」を、チョコレート製のハート型ボックスに詰め込んだ「アムール・ド・ショコラ」も登場。

ロマンティックなギフトとして、大切なひとときを彩る逸品です！

足柄ほうじ茶のテリーヌショコラ

価格：2,500円

足柄紅茶の香りを閉じ込めた「足柄ほうじ茶のテリーヌショコラ」も、2026年のバレンタインスイーツとしてラインナップ。

65％ダークショコラとバターによる奥深いコクが広がる濃厚なテリーヌは、ワインとの相性も抜群です☆

ルージュショコラ

ルージュショコラ

価格：

ルージュショコラ（テイクアウト） 1,200円

ルージュショコラ ラズベリー＆ローズ（イートイン） 2,800円

愛と美の象徴である赤いバラをかたどった「ルージュショコラ」は、女性の心をときめかせる優美な佇まい。

テイクアウトはもちろん、イートインでも楽しめます！

ロビーラウンジ「恋するバレンタインアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

開催期間：2026年2月1日（日）〜2月14日（土）

営業時間 ：

・アフタヌーンティー 1）11:30〜／2）13:45〜／3）16:00〜（3部制・各100分）

・ナイトアフタヌーンティー 18:00〜22:00 (20:00最終入店・120分制）

料金 ：

アフタヌーンティー 平日 8,650円 / 土日祝 9,700円

ナイトアフタヌーンティー ライト 8,200円 / スタンダード 9,200円 / プレミアム 12,300円

2025年12月26日より開催中の「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が、期間限定でバレンタイン仕様にドレスアップ。

ウェルカムドリンクには、ダークショコラとストロベリー、トニックフォームが重なり合う「ルージュ・カカオ・スパークリング」が用意されます。

いちごの酸味とトニックの泡が織りなす、甘酸っぱくて儚い味わいは、恋のきらめきを表現した1杯です。

スイーツには、ハートモチーフをあしらい、よりロマンティックに！

可憐で華やかにドレスアップしたスイーツが並びます。

また、甘いスイーツの合間に心地よい口直しにぴったりな、バランスのよいセイボリーもレイアウト。

チョコレートをアクセントにしたさつま芋とヨーグルトのムースや、やさしいピンク色のパンが印象的なジャンボンハムとグリュイエールチーズのサンドイッチなどが楽しめます。

18時以降は、アルコール・ノンアルコールのフリーフローとともに楽しめるナイトアフタヌーンティーも登場。

落ち着いた夜の雰囲気の中で、より大人のバレンタインを演出します！

アイアン・ベイ「Love in Bloom」

開催期間： 2026年2月7日（土）〜2月14日（土）

ディナー営業時間：17:30〜22:00（L.O.21:30)

料金：コース（6品）18,000円、ロゼワインペアリング（3杯）6,000円

シグネチャーレストラン「アイアン・ベイ」では、バレンタイン期間限定の特別ディナーコース「Love in Bloom（ラブ・イン・ブルーム）」を提供。

はまぐりとキャビアを組み合わせた華やかな一皿からスタートし、香り豊かなフォアグラのガナッシュへと続きます☆

薪火グリルで香ばしく焼き上げるアイアン・ベイ自慢の紅富士サーモンに、メインの国産牛は、素材そのものの旨みを存分に引き出したひと皿。

特別な日のディナーを、より印象深いものへと昇華させます！

デザートには、バレンタインらしい遊び心を添えた、スモア風チョコレートガナッシュを用意。

また、ロゼワイン3杯を合わせたペアリングコースも選択できます☆

神奈川素材で彩るバレンタインチョコレートに、リンツチョコレートを使用したアフタヌーンティーや特別なひとときを演出するディナーコースも展開。

ウェスティンホテル横浜の「バレンタインコレクション2026」は、2026年1月31日より販売スタートです！

