ＡＫＢ４８の伊藤百花が１１日、都内で初写真集「百花ずかん。」（光文社）発売記念会見を行った。

２４年３月に１９期研究生として加入した。今月４日に正規メンバーに昇格し、６７枚目シングル（タイトル未定、来年２月２５日発売）のセンターに抜てきされた次世代エースだ。テレビカメラ５台、スチールカメラ１４台を含む多くの報道陣が集結する中、ゴールドの刺しゅうがきれいなロングドレス姿で登場した。この日が初写真集の発売日。「自分のフォトブックを出すのが一つの目標だったので、うれしい気持ちと、こんなに早く出せるんだというありがたい気持ちで驚きました」と満面の笑みを浮かべた。

写真集のタイトルは秋元康氏が考案した。グラビアと読み物の２部構成。１日に８回着替えて撮影したグラビアについて「スタッフの皆さんが一丸となって作り上げてくださったのが、うれしくて。この１日は、とっても青春でした」と感謝を口にした。写真撮影にむけて食事制限などをするタレントも多いが、「食べることが大好きなので、直前まで我慢できませんでした」と照れ笑いした。

１２月に行われたＡＫＢ２０周年を記念した日本武道館公演で、小学生の頃からファンだったという２期生で女優・大島優子が舞台上で「伊藤百花、２２歳です」と自身の名前を挙げた場面も。「神対応すぎて仰天し、開いた口がふさがらなかったです。尊敬の気持ちが増して、大好きになりました」と大興奮で振り返った。

歴代メンバーと共演した武道館公演は「いままでにない素敵な体験」と振り返る一方で、悔しさを感じることもあったという。「ＯＧの先輩メインで来てくださった方も多くて、悔しい気持ちになりました。ただ、今の自分にとって財産だと思うので、無駄にならないよう生かしていきたいと思います」。出場が決まった年末のＮＨＫ紅白歌合戦に対しても「いただいた機会を私たちでものにしたいです」。期待がかかる次世代エースらしく気合十分な姿を見せた。