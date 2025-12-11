セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約25×7×30cm

種類：全3種（プー（笑顔）、プー（スーン）、プー（フフン））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「プー」のお顔型がキュートなフェイスクッションが登場！

ちょこんとついた小さくて丸い耳に、愉快な表情がインパクト抜群です。

全長約25×7×30cmと使いやすく、飾りやすいサイズ感も魅力的☆

表情の異なる「プー」デザインで、全3種がラインナップされます。

プー（笑顔）

お口を大きく開けて微笑んでいる「プー」のクッション。

キリッとした表情も素敵☆

眺めているだけでこちらも笑顔になれそうです。

プー（スーン）

“スーン”とした表情の「プー」のクッション。

今にも閉じそうな目元など、脱力感のある仕草に癒やされます。

ちょっぴりお口を開いた表情もユニークなプライズです。

プー（フフン）

得意げな表情をした「プー」のクッション。

にっこりとした口元から、“フフン”というご機嫌な声も聞こえてきそうです☆

目元をきりっと引き締めた「プー」と共に素敵なリラックスタイムが過ごせます。

ソファーやベッド、どこに飾っても愛らしい存在感のディズニーグッズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

