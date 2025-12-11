愉快な表情の3種類！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約25×7×30cm
種類：全3種（プー（笑顔）、プー（スーン）、プー（フフン））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「プー」のお顔型がキュートなフェイスクッションが登場！
ちょこんとついた小さくて丸い耳に、愉快な表情がインパクト抜群です。
全長約25×7×30cmと使いやすく、飾りやすいサイズ感も魅力的☆
表情の異なる「プー」デザインで、全3種がラインナップされます。
プー（笑顔）
お口を大きく開けて微笑んでいる「プー」のクッション。
キリッとした表情も素敵☆
眺めているだけでこちらも笑顔になれそうです。
プー（スーン）
“スーン”とした表情の「プー」のクッション。
今にも閉じそうな目元など、脱力感のある仕草に癒やされます。
ちょっぴりお口を開いた表情もユニークなプライズです。
プー（フフン）
得意げな表情をした「プー」のクッション。
にっこりとした口元から、“フフン”というご機嫌な声も聞こえてきそうです☆
目元をきりっと引き締めた「プー」と共に素敵なリラックスタイムが過ごせます。
ソファーやベッド、どこに飾っても愛らしい存在感のディズニーグッズ。
セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイスクッション FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
